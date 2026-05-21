El desgarrador relato de la mamá de Yulixa Toloza al enterarse de su fallecimiento

La muerte de Yulixa Toloza sigue causando conmoción, especialmente tras conocerse el testimonio de su mamá sobre el momento en que recibió la noticia. Entre lágrimas y en medio del dolor, la mujer relató cómo se enteró del fallecimiento de su hija luego del procedimiento estético al que se había sometido en Bogotá.

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¿Cómo recibió la madre de Yulixa Toloza la noticia de su muerte?

Luego de que el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza fuera hallado por las autoridades el pasado martes 19 de mayo, la madre de la mujer de 52 años contó en entrevistas cómo vivió el doloroso momento en el que se enteró de su fallecimiento.

Madre de Yulixa Toloza rompió el silencio. (Foto Freepik).

Según relató, estaba en su casa junto a una de sus nietas cuando recibió la noticia. La mujer aseguró que quedó en shock y que no pudo contener el dolor al escuchar lo que había ocurrido con su hija.

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“Cuando recibí esa noticia lo que hice fue llorar y llorar, y gritar, desesperarme aquí sentada, no fui capaz ni de pararme. Quedé fue en shock, porque me dice Carolina: ‘Abuelita, es mi tía, es mi tía’”.

La madre de Toloza también expresó la tristeza que siente tras la pérdida de su hija y recordó lo difícil que fue asimilar lo sucedido.

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“Me dio mucha tristeza ver que a mi hija la habían encontrado y eso da mucho dolor para uno”, expresó conmovida, mientras el caso sigue generando impacto y múltiples preguntas alrededor de lo sucedido.

¿Cómo avanza el caso de Yulixa Toloza?

Luego de que Medicina Legal confirmara que el cuerpo hallado en una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá, correspondía a Yulixa Toloza, y de que las personas señaladas como responsables fueran detenidas en Venezuela, las autoridades esperan establecer la causa de muerte para avanzar en el proceso judicial contra los implicados.

Sin embargo, todavía se desconoce cuándo será entregado el informe oficial, debido a la complejidad del estado en el que fue encontrado el cuerpo, el cual habría permanecido siete días en condiciones paupérrimas.