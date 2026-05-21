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Sheila Gándara reaccionó a críticas generadas tras el apoyo de su exsuegra a Mariana Zapata

Sheila Gándara se defendió de las críticas y ataques personales, tras la polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara se despachó contra quienes la señalaron en redes
Esto dijo Sheila Gándara tras comentarios sobre su pasado. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a causar revuelo en redes sociales luego de responder a un tweet en el que criticaron a su exsuegra, debido a que mostró su apoyo a Mariana Zapata tras La casa de los famosos Colombia.

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Precisamente, la barranquillera ganó popularidad luego que Juanda Caribe se viera en medio de un escándalo por su vida privada y todo escaló cuando él empezó a mostrar cercanía con Mariana Zapata.

Pues Sheila prácticamente terminó su relación con él y también se mudó de casa, pero, además, ha reaccionado en redes para desmentir lo que ha dicho el humorista sobre elle en el reality y también para despacharse en contra de la situación.

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Sin embargo, también ha tenido que hablar sobre su vida personal, ya que ha recibido ataques en su contra en redes sociales y por eso se ha defendido para desmentir las especulaciones.

¿Qué dijo Sheila Gándara al defenderse de los ataques personales?

En Twitter, los usuarios empezaron a criticar a Esmeralda Ángulo, madre de Juanda Caribe, debido a que ella dijo en La casa de los famosos Colombia que es Team Blue, o sea apoyando a su hijo y Mariana Zapata.

Esto dijo Sheila Gándara tras comentarios sobre su pasado
Sheila Gándara prende las redes tras responder fuertes ataques. (Foto/ Canal RCN)

A esas críticas, salieron otros usuarios de esa red social a defender a Juanda Caribe y escribieron que Sheila Gándara “no es ninguna santa”, primero porque supuestamente ella no se hizo cargo de las cosas de su ex mientras está en el reality.

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Así mismo, la señalaron porque “fue porrista del junior y las porristas tienen su historial”, a este tweet sin sentido, la barranquillera respondió:

“¡Ay, por favor! solo estuve en 2 partidos con mi mamá al tanto de todo. Así que ya dejen de inventar”.

Sheila Gándara prende las redes tras responder fuertes ataques
Sheila Gándara se despachó contra quienes la señalaron en redes. (Foto/ Canal RCN)

¿Sheila Gándara dijo algo sobre el apoyo de su exsuegra hacia Mariana Zapata?

Shiela Gándara leyó los tweets en donde los internautas escribieron que lo mejor que le podía pasar, era alejarse de la familia de Juanda Caribe, ya que les parece el colmo que la mamá muestre apoyo a lo él hizo ha hecho durante el reality.

Y aunque no dijo nada puntual sobre el tema tratado, por eso contestó a las otras respuestas en donde justificaron al humorista con críticas hacia ella.

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