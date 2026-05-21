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El reencuentro de Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Sara Uribe que generó reacciones

Yuli Ruiz, Mabuela Gómez y Sara Uribe se reencontraron tras su paso por La casa de los famosos Colombia y generaron revuelo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yuli Ruiz mostró cómo fue su reencuentro con Manuela Gómez y Sara Uribe
Así fue el esperado reencuentro entre Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Sara Uribe. (Foto/ Canal RCN)

Durante La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, nacieron diferentes tipos de relaciones, entre amores, rivalidades, enemistades y amistades, como la de Yuli Ruiz y Manuela Gómez.

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Precisamente, esta amistad se fortaleció cuando Sara Uribe fue eliminada de la competencia y dejó a su Gómez llorando tras su salida, pues la empresaria no esperaba que su amiga saliera esa noche de la competencia.

Por su lado, tras meses de la eliminación de Uribe, se vio por primera vez a ella junto a Yuli Ruiz y Manuela, al parecer no se habían vistos desde que cada una salió de la competencia.

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Recientemente, en las historias de estas exparticipantes de la casa más famosa, dejaron ver cómo vivieron su reencuentro, justo en la recta final del reality que está a pocos días de terminarse.

¿Cómo fue el reencuentro entre Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Sara Uribe tras La casa de los famosos Colombia?

En horas de la mañana de este jueves 21 de mayo, Yuli Ruiz expuso cómo fue su reencuentro con Manuela Gómez y Sara Uribe tras ser eliminadas de La casa de los famosos Colombia 2026.

Así fue el esperado reencuentro entre Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Sara Uribe
Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Sara Uribe se reencontraron. (Foto/ Canal RCN)

A través de sus historias, la modelo paisa dijo que recibió una invitación de Sara para un brunch y así fue la única manera en la que se pudieron ver, ya que no lo habían hecho después del programa de la vida en vivo.

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Así mismo, Manuela dijo en sus redes sociales que, desde que es madre no le queda tiempo y por eso casi no sale de su casa, pero le reclamó a Yuli que no se habían visto por falta de tiempo en su agenda y con sarcasmo le reprochó su fama.

Yuli Ruiz mostró cómo fue su reencuentro con Manuela Gómez y Sara Uribe. (Foto/ Canal RCN)

¿Yuli Ruiz reaccionó al primer finalista de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada se convirtió en el primer finalista de La casa de los famosos Colombia el pasado miércoles 20 de mayo y una de las reacciones que más se esperaba sobre este hecho era la de Yuli Ruiz.

Sin embargo, la modelo paisa no se pronunció ni ha hablado sobre su expareja del reality, pues lleva días en los que no ha vuelto a hablar acerca del programa de la vida en vivo, hay que acostumbraba a hacerlo.

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