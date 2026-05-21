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Juliana Calderón rompe el silencio tras críticas por opinar sobre el caso de Yulixa Toloza

Juliana Calderón se pronunció luego de recibir críticas por sus declaraciones sobre el caso de Yulixa Toloza.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón responde tras polémica por sus palabras sobre Yulixa Toloza
Juliana Calderón responde tras polémica por sus palabras sobre Yulixa Toloza. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juliana Calderón respondió a las críticas que recibió luego de publicar un video sobre el caso de Yulixa Toloza, en el que habló sobre la importancia del amor propio y de aceptarse tal como se es.

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¿Qué dijo Juliana Calderón tras las críticas que recibió por opinar sobre el caso de Yulixa Toloza?

Horas después de referirse al caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue hallada sin vida siete días después de desaparecer tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina en el sur de Bogotá, la influenciadora aclaró que sus palabras no buscaban juzgar a quienes se realizan este tipo de intervenciones, sino compartir una reflexión basada en las experiencias que ha vivido tras varias cirugías.

Juliana Calderón se pronunció tras el fallecimiento de Yulixa Toloza
Juliana Calderón compartió reflexión tras el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN y Freepik)

“Ustedes me estaban funando porque subí el video de Yulixa Toloza diciendo que nos debemos amar más, pensar más en el amor propio. Lo digo con amor, porque he tenido operaciones y he sufrido muchas consecuencias”, expresó.

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Según contó, una de las intervenciones que más secuelas le dejó fue la manga gástrica, procedimiento del que aseguró estar arrepentida por los problemas de salud que le generó, entre ellos una hernia recurrente, además de episodios constantes de anemia, cansancio y agotamiento.

“La última operación fue el recorte de estómago, la manga gástrica. Me he arrepentido mucho de haberla hecho; me salió una hernia, me la he operado y se me volvió a salir. Además, vivo con anemia, cansancio y agotamiento debido a la operación”, afirmó.

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Por eso, insistió en que muchas personas se someten a este tipo de procedimientos sin dimensionar los riesgos que pueden implicar.

“A veces por vanidad nos sometemos a cosas sin entender que nos puede causar un daño”, concluyó.

¿Qué se sabe sobre el caso de Yulixa Toloza?

El avance del caso de Yulixa Toloza sigue centrado en la labor forense de Medicina Legal, que ya logró confirmar la identidad del cuerpo hallado en Apulo, mientras la Fiscalía mantiene activas las diligencias contra los señalados y avanza en la recolección de pruebas.

Así mismo, los expertos trabajan en el análisis técnico que permitirá establecer con precisión cómo ocurrió la muerte, una tarea que se ha visto prolongada por el estado avanzado de descomposición del cuerpo y el tiempo que habría pasado desde el fallecimiento.

¿Qué pasó con Yulixa Toloza?
El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)
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