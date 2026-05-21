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Alexa Torrex reveló lo qué pasó con Tebi Bernal cuando dormían juntos: “él sí intentaba”

Alexa Torrex dio detalles de lo que vivió en privacidad con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex reaccionó a rumores sobre momentos con Tebi Bernal
Alexa Torrex habló de los rumores sobre Tebi Bernal bajo las cobijas. (Foto/ Canal RCN)

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex ha dado entrevistas hablando de su participación en el programa de televisión y la preguntado que más responde es sobre Tebi Bernal.

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Pues fue una de las relaciones del reality que más dieron de qué hablar en redes sociales, debido a que ambos famosos tenían sus respectivas parejas fuera de la competencia, pero por lógicas razones ambos noviazgos llegaron a su fin.

Sin embargo, la cantante ha sido clara sobre cuáles son sus intenciones con Tebi Bernal luego de que él salga del programa de la vida en vivo y sigue manteniendo las esperanzas de que algo pueda pasar.

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Por ahora, solo puedo hablar de lo que ocurrió entre ambos dentro del la casa y desmintió algunos rumores que habría dicho otra exparticipante y hasta video que circularon en redes.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron relaciones dentro de La casa de los famosos Colombia?

Salió a la luz la verdad de Alexa Torrex sobre lo que hizo con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia cuando ella se dormía a su lado, puyes en redes circularon supuestos clips que mostraban cosas debajo de las cobijas.

Alexa Torrex reveló la verdad sobre sus noches con Tebi Bernal
Alexa Torrex reaccionó a rumores sobre momentos con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con las opiniones de los internautas, Alexa habróia tocado a su compañero cuando las luces se apagaron, pero ella rompió el silencio y habló sobre estos clips.

La cantante dijo que eso nunca había pasado, que nunca se excedieron por respeto a su familia, porque sabía que la estaban viendo, pero contó que supuestamente, Tebi sí corría la mano.

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¿Qué dijo Alexa Torrex al desmentir a Marilyn Patiño sobre lo que supuestamente hizo con Tebi Bernal?

Alexa Torrex habló de los rumores sobre Tebi Bernal bajo las cobijas
Alexa Torrex reveló la verdad sobre sus noches con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Alexa Torrex dijo que ella sabía que no podía a ver nada porque, pese a que se apagaran las luces, todo se alcanzaba a ver en las cámaras, por eso dijo que Tei creía que nada se iba a ver cuando intentaba correrle la mano.

Así mismo, desmintió a Marilyn Patiño, quien en ese mismo podcast contó que supuestamente había escuchado cositas dentro de la habitación, pero la cantante dijo que esto o fue real, porque ni se alcanzaron a tocar.

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