Alexa Torrex reveló lo qué pasó con Tebi Bernal cuando dormían juntos: “él sí intentaba”

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex ha dado entrevistas hablando de su participación en el programa de televisión y la preguntado que más responde es sobre Tebi Bernal.

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Pues fue una de las relaciones del reality que más dieron de qué hablar en redes sociales, debido a que ambos famosos tenían sus respectivas parejas fuera de la competencia, pero por lógicas razones ambos noviazgos llegaron a su fin.

Sin embargo, la cantante ha sido clara sobre cuáles son sus intenciones con Tebi Bernal luego de que él salga del programa de la vida en vivo y sigue manteniendo las esperanzas de que algo pueda pasar.

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Por ahora, solo puedo hablar de lo que ocurrió entre ambos dentro del la casa y desmintió algunos rumores que habría dicho otra exparticipante y hasta video que circularon en redes.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron relaciones dentro de La casa de los famosos Colombia?

Salió a la luz la verdad de Alexa Torrex sobre lo que hizo con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia cuando ella se dormía a su lado, puyes en redes circularon supuestos clips que mostraban cosas debajo de las cobijas.

Alexa Torrex reaccionó a rumores sobre momentos con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con las opiniones de los internautas, Alexa habróia tocado a su compañero cuando las luces se apagaron, pero ella rompió el silencio y habló sobre estos clips.

La cantante dijo que eso nunca había pasado, que nunca se excedieron por respeto a su familia, porque sabía que la estaban viendo, pero contó que supuestamente, Tebi sí corría la mano.

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¿Qué dijo Alexa Torrex al desmentir a Marilyn Patiño sobre lo que supuestamente hizo con Tebi Bernal?

Alexa Torrex reveló la verdad sobre sus noches con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Alexa Torrex dijo que ella sabía que no podía a ver nada porque, pese a que se apagaran las luces, todo se alcanzaba a ver en las cámaras, por eso dijo que Tei creía que nada se iba a ver cuando intentaba correrle la mano.

Así mismo, desmintió a Marilyn Patiño, quien en ese mismo podcast contó que supuestamente había escuchado cositas dentro de la habitación, pero la cantante dijo que esto o fue real, porque ni se alcanzaron a tocar.