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La Toxi Costeña lanzó inesperado comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto?

La Toxi Costeña ha sido tendencia mediante las redes al hacer un inesperado señalamiento sobre Karola Alcendra.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Toxi Costeña lanzó sorpresivo comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto?
¿Cuál fue el comentario que La Toxi Costeña lanzó sobre Karola Alcendra? | Fotos: Canal RCN

El nombre de La Toxi Costeña se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los acontecimientos que ha presentado en su programa digital ‘Qué tóxico show’

Además, la influenciadora ha estado pendiente de todos los acontecimientos que se han presentado en el campo del entretenimiento, en especial, por todos los sucesos que han tenido las celebridades que han pasado o que permanecen en La casa de los famosos Colombia.

Con base en esto, La Toxi lanzó un inesperado comentario sobre Karola Alcendra, quien generó una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por su exparticipación en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el comentario que La Toxi Costeña le hizo a Karola Alcendra?

Es clave mencionar que La Toxi Costeña se ha destacado por compartir su opinión ante cualquier tipo de situación sin ningún tipo de filtro, pues, se ha destacado por compartir todo lo que opina en su programa digital ‘Qué tóxico show’.

La Toxi Costeña lanzó sorpresivo comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto?
Esto dijo La Toxi Costeña sobre Karola Alcendra. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, La Toxi Costeña generó una gran variedad de opiniones recientemente en su programa ante la dinámica de juego que tuvo Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia, pues lanzó todo tipo de opiniones al respecto, expresando las siguientes palabras:

“En el reality show se necesitan personas con el carácter y con la capacidad de entretener como lo hizo Karola, para mí fue la que hizo que la gente pasara por todas las sensaciones porque fue divertida, dramática, hubo shippeo, discutió e hizo de todo. Entonces, si me preguntan a mí quién fue la mejor jugadora de La casa de los famosos Colombia, Karola Alcendra lo fue”, agregó La Toxi Costeña.

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Con base en estas palabras, La Toxi Costeña compartió un positivo tras la exparticipación de Karola Alcendra en el reality, quien generó una gran variedad de opiniones en redes sociales.

¿Cuál fue el shippeo que Karola Alcendra tuvo con Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

La Toxi Costeña lanzó sorpresivo comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto?
Así fue el shippeo de Karola y Eidevon López. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que uno de los momentos que más comentarios dejó por parte de los internautas en La casa de los famosos Colombia, fue cuando Karola Alcendra tuvo un vínculo especial con Eidevin López.

Aunque por el momento no se evidencia con exactitud que Karola y Eidevin sostengan una relación, se evidencia que han tenido una química especial desde que salieron de La casa de los famosos Colombia.

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