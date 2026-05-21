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¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras complicaciones de salud: así se anunció

El mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de famoso cantante.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras complicaciones de salud: así se anunció
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas tras el desafortunado momento por el que está atravesando el cantante, en especial, por revelarse el fallecimiento del cantante.

Con base en esto, sus seguidores lo han recordado con sentido cariño en medio de sus redes sociales, en especial, por ser un destacado referente de la cumbia.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre del cantante Kevin Jeldres Acuña se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse en ser un reconocido cantante, sino que también, por anunciarse su desafortunado fallecimiento.

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras complicaciones de salud: así se anunció
Así se confirmó el desafortunado fallecimiento del cantante de cumbia. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte del medio de comunicación internacional TV Azteca, sino que también, por un comunicado compartido por parte de Fernando Sax Sobete, quien es bajista y director de la agrupación en la que hizo parte Kevin, la cual es ‘Kevin y sus Lumaquinos’, pues, expresó las siguientes palabras:

“Hoy la cumbia está de luto. Como director y músico de la agrupación Kevin y sus Lumaquinos, y por sobre todo como amigo, hoy me toca despedir con muchísimo dolor a alguien que dejó una huella enorme en mi vida y en la de muchas personas. Kevin no solo fue un tremendo artista arriba de un escenario, también fue una gran persona, un compañero leal y un hermano de esos que la vida pone muy pocas veces en el camino”, dijo Fernando Sax en la descripción de la publicación.

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¿Cuál fue la causa por la que falleció Kevin Jeldres Acuña?

Según el reciente comunicado que compartió TV Azteca, se evidencia que el cantante Kevin Jeldres atravesó graves complicaciones de salud. Sin embargo, por el momento no se ha confirmado con exactitud la causa de su fallecimiento.

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras complicaciones de salud: así se anunció
Esta fue la razón por la que falleció el cantante Kevin Jeldres Acuña. | Foto: Freepik

Con base en esto, una gran variedad de internautas han recordado el importante legado que dejó el cantante al ser parte de una reconocida agrupación chilena, en la que demostró su gran talento a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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