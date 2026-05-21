Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Para muchas personas, la noche es el único momento disponible para entrenar. Aunque durante años se ha dicho que hacer ejercicio antes de acostarse puede afectar el descanso, especialistas aseguran que no ocurre igual en todos los casos.

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¿Hacer ejercicio en la noche puede afectar el sueño?

Uno de los principales cambios que ocurren durante la actividad física es el aumento de la temperatura corporal y de la frecuencia cardíaca. Cuando se trata de entrenamientos exigentes, el cuerpo puede tardar más tiempo en volver a un estado de relajación.

Por esa razón, algunas personas sienten dificultad para quedarse dormidas después de realizar rutinas intensas en horarios nocturnos. Sin embargo, especialistas en sueño explican que esto no significa que entrenar de noche sea negativo para todos.

El ejercicio en la noche no funciona igual para todo el mundo. / (Foto de Freepik)

La neuróloga Aarthi Ram, especialista en medicina del sueño, explicó que el impacto depende de factores como la intensidad del ejercicio, la rutina de cada persona y la forma en que el organismo responde a los cambios de horario.

Además, recordó que mantener actividad física frecuente sí aporta beneficios relacionados con el descanso. Entre ellos, una mejor regulación de los ciclos de sueño y una reducción del estrés acumulado durante el día.

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¿Qué ejercicios se recomiendan antes de dormir?

Los especialistas señalan que no todas las actividades generan el mismo efecto antes de acostarse. Mientras algunos entrenamientos pueden activar más el cuerpo, otros ayudan a disminuir la tensión física y mental.

Las rutinas moderadas, como caminar, hacer estiramientos o ejercicios de movilidad, suelen ser mejor toleradas durante la noche. Incluso actividades suaves pueden ayudar a algunas personas a relajarse antes de dormir.

Estos ejercicios se recomiendan antes de dormir / (Foto de Freepik)

En cambio, ejercicios de alta intensidad como carreras exigentes, entrenamientos HIIT o rutinas de fuerza muy prolongadas podrían alterar el descanso en ciertos casos, especialmente si se realizan poco tiempo antes de ir a la cama.

Por eso, expertos recomiendan identificar qué tipo de actividad física genera bienestar y cuál produce sensación de activación al final del día.

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¿Cuánto ejercicio necesita una persona para dormir mejor?

De acuerdo con recomendaciones de salud pública en Estados Unidos, los adultos deberían completar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. También se aconseja incluir ejercicios de fortalecimiento muscular varios días durante ese periodo.

Especialistas indican que mantenerse activo puede ayudar no solo al descanso, sino también al estado de ánimo, la concentración y los niveles de energía diarios.

El ejercicio también puede influir en el estado de ánimo y la concentración / (Foto de Freepik)

Aun así, advierten que dormir bien no depende únicamente del ejercicio. Factores como el consumo de cafeína, el uso de pantallas en la noche, el estrés o los horarios irregulares también pueden alterar el sueño.

Los expertos sugieren prestar atención a las señales del cuerpo y ajustar la rutina según las necesidades personales. En caso de presentar dificultades frecuentes para dormir, recomiendan acudir a un profesional especializado en sueño para evaluar posibles causas.