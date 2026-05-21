La Segura sufrió un accidente doméstico que le dejó marcas en la piel: "Me quemé"

La Segura no sale de una dificultad para meterse en otra. La influenciadora caleña volvió a preocupar a sus seguidores al mostrar que un nuevo percance dejó huella en su cuerpo.

La Segura atraviesa complicaciones médicas. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le pasó a La Segura?

La influenciadora mostró el accidente que sufrió con la plancha para el cabello. A través de sus historias en Instagram, la caleña dejó ver la quemadura que sufrió en su pecho y preocupó a sus seguidores.

Aunque la lesión se ve superficial, muchos internautas señalaron que La Segura está pasando por una mala racha, ya que le han ocurrido varias situaciones seguidas que han afectado su bienestar.

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¿Qué problemas médicos ha tenido La Segura?

Estas palabras se deben a que recientemente la creadora de contenido ha estado recibiendo atención médica debido a una intervención fallida en la que le instalaron un neuro estimulador para aliviar los dolores crónicos que padece en su espalda.

El procedimiento no resultó como esperaba y terminó provocándole más daño que alivio, razón por la cual el dispositivo tuvo que ser retirado. Desde entonces, La Segura ha estado bajo atención especializada para su recuperación.

Por otra parte, la caleña también estuvo inmersa en una polémica hace unos días luego de opinar sobre las denuncias que hizo Juan David Tejada contra Aida Victoria Merlano.

En sus declaraciones, La Segura defendió la postura de Aida, asegurando que la barranquillera viajó al exterior para trabajar y generar ingresos para el sustento de su hijo, y no para evadir responsabilidades.

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Estas palabras generaron un intenso debate en redes sociales, donde algunos apoyaron su visión y otros la criticaron por involucrarse en un tema tan delicado.

Asimismo, la influenciadora se refirió al shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3.

La Segura dijo que sí veía a Mariana “mozeando”, pues estaba demasiado cercana a un hombre casado.

A pesar de las complicaciones médicas que atraviesa y de estar enfocada en su marca de productos de belleza, La Segura dejó claro que no se aparta de los temas que marcan la agenda del entretenimiento colombiano.