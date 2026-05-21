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Alexa Torrex reveló la cantidad de dinero que le habría quitado Jhorman Toloza tras su ruptura

Alexa Torrex afirmó que Jhorman Toloza le habría quitado millonarias pertenencias tras mudarse del apartamento que compartían.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex hizo fuertes acusaciones en contra de su expareja.
Alexa Torrex hizo fuertes acusaciones en contra de su expareja, Jhorman Toloza. (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrex hizo fuertes acusaciones contra su expareja Jhorman Toloza y reveló nuevos detalles de lo que encontró en el apartamento que compartían juntos.

Alexa Torrex se enfrentó con Yaya Muñoz por Tebi.
Alexa Torrex se enfrentó con Yaya Muñoz por Tebi. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuánto dinero le habría quitado Jhorman Toloza a Alexa Torrex?

Torrex fue invitada al programa del que es panelista la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, en donde aseguró que el cucuteño le habría quitado más de 200 millones de pesos entre dineros y objetos de valor.

La influenciadora dijo que la situación ya está en manos de las autoridades competentes y que irá contando cómo se desarrolla su disputa legal.

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¿Qué hallazgos hizo Alexa Torrex en el apartamento que compartía con Jhorman Toloza?

Lo que sorprendió a los internautas fue que Alexa afirmó que Jhorman habría realizado rituales dentro del apartamento en los que usó fotografías, saliva, orines y demás “menjurjes” para afectarla a ella y a su carrera.

Según Torrex, Toloza es una persona inmadura y que, pese a criticar la relación entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada, terminó comportándose peor ante los ojos de Colombia.

Las palabras de Alexa generaron comentarios divididos: algunos creen que la creadora de contenido busca generar polémica exagerando, mientras otros piensan que Jhorman es capaz de llegar a esos extremos, razón por la cual suele compartir mensajes relacionados con religión y los ángeles.

Hasta el momento, Toloza no se ha referido a estos nuevos señalamientos que comenzaron con una ruptura y ya escalaron hacia acusaciones de hurto y prácticas místicas.

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En ese mismo programa, ambas exparticipantes protagonizaron un tenso momento al discutir y lanzarse indirectas.

Yaya Muñoz sacó unas tostadas y le dijo a la cucuteña que se las regalaba para que dejara de ser tan “migajera”.

Alexa replicó quitándose los zapatos y diciéndole a Yaya que también le tenía un regalo para que se pusiera en sus zapatos si podía, aclarando que no tenían pecueca porque a ella no le sudaban los pies ni las axilas.

Yaya no se quedó callada y respondió que eso era lo que más le gustaba a Tebi de ella. El momento fue interrumpido por los compañeros de set que intentaron calmar los ánimos.

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