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Violeta Bergonzi se pronunció tras el fallecimiento de Yulixa Toloza: ¿qué dijo en sus redes?

Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Yulixa Toloza, la presentadora Violeta Bergonzi rompió el silencio al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Violeta Bergonzi se pronunció tras el fallecimiento de Yulixa Toloza: ¿qué dijo en sus redes?
¿Qué dijo Violeta Bergonzi tras el fallecimiento de Yulixa Toloza? | Foto: Canal RCN y Freepik

En los últimos días, el caso de Yulixa Toloza ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento en medio de su inesperada desaparición, luego de someterse a un procedimiento médico.

Por su parte, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, quienes han lamentado su desafortunado fallecimiento tras encontrarse su cuerp* en un municipio de Apulo, Cundinamarca.

Con base en esto, una gran variedad de celebridades que hacen parte del entretenimiento se ha pronunciado mediante sus redes tras el doloroso caso de Yulixa Toloza, entre esos, Violeta Bergonzi se pronunció recientemente a través de sus redes sociales tras el caso de la actriz.

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¿Qué dijo Violeta Bergonzi tras el desafortunado caso de Yulixa Toloza?

Es clave mencionar que Violeta Bergonzi no solo se ha destacado por ser una reconocida presentadora de televisión colombiana, sino que también, al ser creadora de contenido digital, quien suele compartir varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Violeta Bergonzi se pronunció tras el fallecimiento de Yulixa Toloza: ¿qué dijo en sus redes?
Esto dijo Violeta Bergonzi tras el fallecimiento de Yulixa Toloza. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Violeta Bergonzi compartió recientemente un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 728 mil seguidores. Unas emotivas palabras frente al desafortunado hecho que le ocurrió a Yulixa, pues, expresó las siguientes palabras:

“Nadie quiere hablar del verdadero problema. Las mujeres no están arriesgando la vida por vanidad solamente, la están arriesgando porque vivimos en una sociedad que nos hace sentir insuficientes todo el bendito tiempo. Y mientras más insegura estés, pues, más rentable te vuelves”, agregó Violeta Vergonzi.

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¿Cuál fue la otra postura que compartió Violeta Bergonzi ante el desafortunado caso de Yulixa Toloza?

Violeta Bergonzi se pronunció tras el fallecimiento de Yulixa Toloza: ¿qué dijo en sus redes?
Violeta Bergonzi dejó doloroso mensaje tras el fallecimiento de Yulixa Toloza. | Foto: Canal RCN

En medio del desafortunado hecho por el que atravesó Yulixa, la presentadora Violeta Bergonzi, compartió otra postura sobre lo que opina del caso, expresando las siguientes palabras:

“Entonces están estos lugares clandestinos, vendiéndote algo más peligroso que un procedimiento, la ilusión de pertenecer, de sentirte valiosa, deseada, pero, sobre todo, aceptada, pero cuando la culpa es de las mujeres. La tragedi* no empieza en la clínica, empieza años antes”, señaló la presentadora Violeta Bergonzi.

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