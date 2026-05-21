Así fue el reencuentro de Mariana Zapata con su familia tras su salida de La casa de los famosos
Mariana Zapata protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con sus familiares y amigos tras La casa de los famosos Colombia.
La salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia generó reacciones en redes sociales, especialmente después de que se conocieran las imágenes de su reencuentro con familiares, amigos y seguidores.
¿Cómo fue la salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia?
Mariana Zapata abandonó La casa de los famosos Colombia el 17 de mayo de 2026, luego de convertirse en una de las eliminadas más comentadas de la temporada. La creadora de contenido quedó fuera de la competencia, justo antes de la semifinal del programa.
La votación final se definió entre Mariana y Juanda Caribe, después de que Tebi Bernal fuera el primero en regresar a la casa con el 64.81 % de los votos.
Posteriormente, Carla Giraldo anunció que Juanda continuaba en competencia con el 23.14 %, mientras que Mariana obtuvo el 12.05 % de apoyo del público.
¿Qué dijo Mariana Zapata después de salir de La casa de los famosos?
Luego de abandonar el reality, Mariana Zapata concedió entrevistas en diferentes medios y habló sobre varios de los temas que marcaron su paso por la competencia.
Uno de ellos fue la relación que construyó con Juanda Caribe dentro de la casa. La influenciadora explicó que, aunque afuera muchas personas interpretaron su cercanía como una historia romántica, ella nunca lo vio de esa manera.
Según comentó, dentro de la competencia sí existía un vínculo cercano y especial con el humorista, pero afirmó que siempre mantuvo límites claros. Además, señaló que espera conversar con él fuera del programa para entender cómo percibió él esa relación.
Otro de los temas sobre los que habló fue la polémica relacionada con Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe. Mariana aseguró que entiende las críticas que recibió en redes sociales, aunque aclaró que nunca buscó afectar a terceros.
¿Cómo fue el reencuentro de Mariana Zapata con su familia?
Después de salir de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata reapareció en redes sociales en medio del encuentro que tuvo con su familia, amigos y seguidores.
En los videos compartidos en distintas plataformas se observa el momento en que Mariana llega al aeropuerto y es recibida entre abrazos, música y mensajes de apoyo. Varias personas también llevaron rosas para darle la bienvenida tras su salida del reality.
Posteriormente, la creadora de contenido apareció compartiendo con su familia en un encuentro más privado. La reunión incluyó mariachis y, en varios videos, también se le vio cantando junto a sus seres queridos.
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