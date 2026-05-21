Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue el reencuentro de Mariana Zapata con su familia tras su salida de La casa de los famosos

Mariana Zapata protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con sus familiares y amigos tras La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mariana Zapata se reencontró con su familia tras su salida
Mariana Zapata bailó y cantó con su familia tras La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia generó reacciones en redes sociales, especialmente después de que se conocieran las imágenes de su reencuentro con familiares, amigos y seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata abandonó La casa de los famosos Colombia el 17 de mayo de 2026, luego de convertirse en una de las eliminadas más comentadas de la temporada. La creadora de contenido quedó fuera de la competencia, justo antes de la semifinal del programa.

¿Cómo fue la salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia?
Mariana Zapata le dijo adiós a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La votación final se definió entre Mariana y Juanda Caribe, después de que Tebi Bernal fuera el primero en regresar a la casa con el 64.81 % de los votos.

Posteriormente, Carla Giraldo anunció que Juanda continuaba en competencia con el 23.14 %, mientras que Mariana obtuvo el 12.05 % de apoyo del público.

Artículos relacionados

 

¿Qué dijo Mariana Zapata después de salir de La casa de los famosos?

Luego de abandonar el reality, Mariana Zapata concedió entrevistas en diferentes medios y habló sobre varios de los temas que marcaron su paso por la competencia.

Uno de ellos fue la relación que construyó con Juanda Caribe dentro de la casa. La influenciadora explicó que, aunque afuera muchas personas interpretaron su cercanía como una historia romántica, ella nunca lo vio de esa manera.

¿Qué dijo Mariana Zapata después de salir de La casa de los famosos?
Mariana Zapata habló de su cercanía con Juanda Caribe tras La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Según comentó, dentro de la competencia sí existía un vínculo cercano y especial con el humorista, pero afirmó que siempre mantuvo límites claros. Además, señaló que espera conversar con él fuera del programa para entender cómo percibió él esa relación.

Otro de los temas sobre los que habló fue la polémica relacionada con Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe. Mariana aseguró que entiende las críticas que recibió en redes sociales, aunque aclaró que nunca buscó afectar a terceros.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro de Mariana Zapata con su familia?

Después de salir de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata reapareció en redes sociales en medio del encuentro que tuvo con su familia, amigos y seguidores.

En los videos compartidos en distintas plataformas se observa el momento en que Mariana llega al aeropuerto y es recibida entre abrazos, música y mensajes de apoyo. Varias personas también llevaron rosas para darle la bienvenida tras su salida del reality.

Posteriormente, la creadora de contenido apareció compartiendo con su familia en un encuentro más privado. La reunión incluyó mariachis y, en varios videos, también se le vio cantando junto a sus seres queridos.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña lanzó sorpresivo comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto? La casa de los famosos

La Toxi Costeña lanzó inesperado comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto?

La Toxi Costeña ha sido tendencia mediante las redes al hacer un inesperado señalamiento sobre Karola Alcendra.

La Segura mostró el percance que sufrió. La Segura

La Segura sufrió un accidente doméstico que le dejó marcas en la piel: "Me quemé"

La Segura reveló el percance casero que afectó su piel y que se suma a sus recientes problemas de salud.

Alexa Torrex reaccionó a rumores sobre momentos con Tebi Bernal Influencers

Alexa Torrex reveló lo qué pasó con Tebi Bernal cuando dormían juntos: “él sí intentaba”

Alexa Torrex dio detalles de lo que vivió en privacidad con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Hacer ejercicio antes de dormir podría influir en el sueño, según estudios realizados por expertos en salud y descanso.

Andrés Gómez le hace advertencia a Beba. La casa de los famosos

Andrés Gómez le hizo inesperada advertencia a Beba en La casa de los famosos; ¿crisis en la relación?

Así se vivió el homenaje a Yulixa Toloza Viral

Así se vivió el homenaje a Yulixa Toloza tras conocerse la noticia de su fallecimiento

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos