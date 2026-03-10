En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de reconocido cantante Zalek, quien adquirió gran popularidad en el campo artístico al dejar un importante legado en el género urbano.

Además, miles de internautas han enviado sentidos mensajes a través de sus redes sociales tras el desafortunado hecho en el que se confirmó su muerte a causa de un grave accidente de tránsito.

¿Cómo se confirmó la desafortunada muerte del cantante Zalek en las últimas horas?

Recientemente, el equipo de trabajo de Gus Ricón, compartió un comunicado oficial de prensa en el que se confirmó la principal causa de muerte del reconocido cantante Zalek, quien dejó un importante legado a lo largo de su carrera profesional.

Así se confirmó el fallecimiento de Zalek. | Foto: Freepik

Según reveló el comunicado de Gus Rincón, se refleja que Zalek falleció a causa de un accidente de tránsito, pues, perdió la vida a causa de perder la vida en choque de su moto, en la ciudad de Medellín, Colombia, pues expresaron las siguientes palabras:

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín", dice el comunicado oficial de Gus Rincón.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Zalek en sus redes sociales?

¿Cuál fue la última publicación de Zalek? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Zalek se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un reconocido cantante del género urbano, en especial, por sobresalir en varias canciones como: ‘No te vayas’, ‘Muertos vivientes’, ‘Qué pasó?’, ‘Azoleao’, ‘Miento’.

Desde que se confirmó la desafortunada noticia de la muerte de Zalek, varios internautas han generado una división de opiniones tras su última fotografía.

La última publicación que compartió Zalek en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 48 mil seguidores, fue un video, en el que cantó un fragmento de su canción: ‘Quédate’, la cual, adquirió gran visibilidad por parte de los internautas.

En la descripción de la publicación, Zalek expresó las siguientes palabras, con un gran cariño al demostrar que la música era una de sus principales fuentes de inspiración, pues, expresó las siguientes palabras: