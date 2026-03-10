Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente en moto: ¿cuál?

Falleció reconocido cantante colombiano Zalek a causa de un accidente de moto en la ciudad de Medellín.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente de moto: ¿cuál?
¿Cuál fue la última publicación que Zalek compartió en sus redes? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de reconocido cantante Zalek, quien adquirió gran popularidad en el campo artístico al dejar un importante legado en el género urbano.

Además, miles de internautas han enviado sentidos mensajes a través de sus redes sociales tras el desafortunado hecho en el que se confirmó su muerte a causa de un grave accidente de tránsito.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó la desafortunada muerte del cantante Zalek en las últimas horas?

Recientemente, el equipo de trabajo de Gus Ricón, compartió un comunicado oficial de prensa en el que se confirmó la principal causa de muerte del reconocido cantante Zalek, quien dejó un importante legado a lo largo de su carrera profesional.

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente de moto: ¿cuál?
Así se confirmó el fallecimiento de Zalek. | Foto: Freepik

Artículos relacionados

Según reveló el comunicado de Gus Rincón, se refleja que Zalek falleció a causa de un accidente de tránsito, pues, perdió la vida a causa de perder la vida en choque de su moto, en la ciudad de Medellín, Colombia, pues expresaron las siguientes palabras:

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín", dice el comunicado oficial de Gus Rincón.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Zalek en sus redes sociales?

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente de moto: ¿cuál?
¿Cuál fue la última publicación de Zalek? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Zalek se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un reconocido cantante del género urbano, en especial, por sobresalir en varias canciones como: ‘No te vayas’, ‘Muertos vivientes’, ‘Qué pasó?’, ‘Azoleao’, ‘Miento’.

Artículos relacionados

Desde que se confirmó la desafortunada noticia de la muerte de Zalek, varios internautas han generado una división de opiniones tras su última fotografía.

La última publicación que compartió Zalek en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 48 mil seguidores, fue un video, en el que cantó un fragmento de su canción: ‘Quédate’, la cual, adquirió gran visibilidad por parte de los internautas.

En la descripción de la publicación, Zalek expresó las siguientes palabras, con un gran cariño al demostrar que la música era una de sus principales fuentes de inspiración, pues, expresó las siguientes palabras:

“Quédate, aunque sea esta noche”, agregó Zalek en la descripción de la publicación, una semana antes de confirmarse su fallecimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

hijo de Diomedes Díaz contó el consejo que su papá le dio en un sueño Diomedes Díaz

Hijo de Diomedes Díaz llamó la atención al contar el consejo que su papá le dio en un sueño

Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, compartió un emotivo mensaje tras haber visto a su padre en sus sueños.

Iván Zuleta reaccionó a la muerte de Daniela Zuleta, su sobrina. Talento nacional

Iván Zuleta rompió en llanto tras recordar la muerte de Daniela Zuleta, su sobrina: "en shock"

Iván Zuleta reaccionó a la muerte de Daniela Zuleta, su sobrina. El artista habló sobre el último momento que compartieron juntos.

Se confirmó la muerte de reconocido cantante colombiano; esto es lo que se sabe Talento nacional

Se confirmó la muerte de reconocido cantante colombiano; esto es lo que se sabe

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de cantante colombiano.

Lo más superlike

Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Valentino recibió una sanción en La casa de los famosos y, por decisión de El Jefe, perdió un poder clave dentro del juego.

¡Luto en la escritura! Falleció reconocida celebridad en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la escritura! Falleció reconocida celebridad en las últimas horas: así se confirmó

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta Talento nacional

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta | VIDEO

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?