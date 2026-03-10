¡Congelados! Así reaccionó Beba tras la visita de su esposo en la casa de los famosos Colombia: lloró
Tras quebrarse en llanto por el resultado de su prueba de embarazo, Beba recibió la visita de su esposo Andrés Gómez.
En las últimas semanas, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Además, Beba acaparó la atención mediática hace pocas horas tras revelar que presentó algunos síntomas de embarazo tras algunas irregularidades menstruales. Sin embargo, luego de realizarse la prueba, salió negativo.
Entre tanto, Beba recibió la especial visita de su esposo Andrés Gómez, recientemente en La casa de los famosos Colombia, sorprendiéndose con las inesperadas palabras que le compartió durante la sección de ¡congelados!
¿Cómo fue la visita de Andrés Gómez, esposo de Beba a La casa de los famosos Colombia?
Durante la gala de este 10 de marzo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, dividieron múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado entre los famosos en La casa de los famosos Colombia.
Mientras que los participantes estaban en la sala, el Jefe, los sorprendió con la esperada palabra por parte de muchos: ¡congelados!, en el que Andrés Gómez, esposo de Beba la sorprendió con emotivas palabras y un detalle especial.
Desde luego, la reacción de Beba ha generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales, en especial, por quebrarse en llanto con la especial llegada de su esposo.
¿Qué le dijo Andrés Gómez a su esposa durante la sección de congelados en La casa de los famosos Colombia?
Tras la especial visita de Andrés Gómez, aprovechó la oportunidad de obsequiarle su camisa y compartirle emotivas palabras, pues, expresó las siguientes palabras:
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Adivinen quién llegó, qué gusto conocerlos. Mi amor, no te muevas. Qué felicidad estar acá, no sabes cuánto te he extrañado, demasiado tiempo sin ti. Seré lo más conciso, haces demasiada falta. Lo estás haciendo súper bien. Confía en ti y en Dios, esto que está pasando no es por causalidad. Recuerda nuestra fe y lo que tenemos, el amor de Dios es mayor que todo. No tengo nada en contra de nadie, a cada uno, por igual que yo. Sé que no estoy aquí para ser tu polo a tierra, pero sé que tienes esa fe para enfrenar toda situación. Siento que puedes amar sin condición, te dejaré mi camisa porque es mi esencia para que sepas que estoy contigo”, agregó Andrés.