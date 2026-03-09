Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luto en la familia Ladera García: tuvieron que decir adiós a importante miembro

Isabella Ladera y su novio Hugo García iniciaron la semana con la dolorosa pérdida de un ser querido que hoy los enluta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera y Hugo García enfrentan dolorosa pérdida que conmueve a sus seguidores
Isabella Ladera y Hugo García enfrentan dolorosa pérdida que conmueve a sus seguidores. (Foto AFP: Giorgio Viera | Freepik).

Hugo García, actual pareja sentimental de la modelo venezolana Isabella Ladera, conmocionó a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir la triste noticia del fallecimiento de un importante miembro de su familia.

¿Quién falleció en la familia de Isabella Ladera y Hugo García?

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Hugo García, novio de Isabella Ladera y padre de su segundo hijo, compartió una triste noticia que tomó por sorpresa a los internautas: el fallecimiento de su abuelita, María Bertha Monteverde Morzan.

Isabella Ladera y Hugo García atraviesan difícil momento tras una triste pérdida familiar
Isabella Ladera y Hugo García atraviesan difícil momento tras una triste pérdida familiar. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Con un emotivo mensaje adjunto a la publicación, en la que recopiló una serie de fotografías y videos de momentos especiales que vivió junto a la mujer, Hugo García le dio el último adiós y destacó uno de los regalos más importantes que pudo darle en vida: la noticia de que su bisnieta viene en camino, pues actualmente se encuentra en gestación.

Así mismo, le deseó un buen viaje y pidió que descansara en paz, ahora que estará junto a su padre, quien falleció en 2012, y a su abuelo, quien también perdió la vida años atrás.

“Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@. Buen viaje, mi mamá Bertha 🤍 Descansa en paz… dale un abrazo a papá y al abuelo por mí! Te amo”, escribió el joven junto a la emotiva publicación.

¿Isabella Ladera acompañó a Hugo García en el funeral de su abuelita?

Según se aprecia en las historias de Instagram compartidas por Hugo García en su cuenta oficial, al parecer habría tomado un vuelo completamente solo para acompañar a su familia en esta lamentable pérdida, sin la compañía de Isabella Ladera, quien se encontraría finalizando su segundo trimestre de embarazo.

Sin embargo, la modelo venezolana sí se manifestó por medio de los comentarios de la publicación realizada por el joven en sus redes sociales, con un corto pero emotivo mensaje: “madre hermosa por siempre”.

Lo cierto es que aunque Isabella Ladera no habría estado presente en el funeral debido a su avanzado estado de embarazo, su mensaje en redes sociales dejó ver el cariño y respeto que sentía por la abuelita de Hugo García.

Isabella Ladera y Hugo García viven momento de luto por inesperada pérdida
Isabella Ladera y Hugo García viven momento de luto por inesperada pérdida. (Foto AFP: Giorgio Viera).
