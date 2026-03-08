La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

En medio de la gala del 8 de marzo en La casa de los famosos Colombia el Jefe sorprendió a los participantes al revelarles que tres de ellos iban a ser sancionados por romper las reglas de su casa.

¿Cuáles participantes fueron sancionados por el Jefe de La casa de los famosos Colombia?

El Jefe se pronunció tras terminar el posicionamiento de esta gala para hacer un llamado de atención a tres participantes.

Estas participantes fueron Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata, a quienes El Jefe les recordó que están siendo grabadas por múltiples cámaras las 24 horas del día y que ningún detalle se les escapa y más cuando rompen las reglas.

Por eso, el Jefe decidió ponerles un castigo a cada una de las tres y les dio las razones por las que serían sancionadas en la competencia.

Alexa, Beba y Mariana Zapata fueron sancionadas. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue la sanción que le colocaron a Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia?

La razón por la que fueron sancionadas Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia fue por unos actos que hicieron en medio de la fiesta y tras esta.

Por el lado de Alexa Torrex, El Jefe reveló que la influenciadora se tapó con una cobija intencionalmente para que las cámaras no pudiesen verla mostrando posteriormente las imágenes.

Por parte de Beba y Mariana ambas se abrazaron intencionalmente para tapar sus micrófonos para que no se escuchara su conversación y también se comunicaron por medio de señas, algo que está completamente prohibido.

Mariana Zapata, Beba y Alexa Torrex tendrán que compartir calabozo en La casa de los famosos

El castigo que El Jefe les dio a las tres participantes es que tendrán que dormir en el calabozo y no tendrán derecho a ninguna visita de sus compañeros.

Esta sanción dejó en shock a todos, en especial a Alexa Torrex que dijo que prefería irse a la placa de nominados de inmediato a tener que pasar la noche con dos de las personas que más tiene diferencias en el reality.

Sin embargo, El Jefe fue claro que de no cumplirse sus castigos y sanciones tendrán que asumir consecuencias mayores.

Tras esta intervención de El Jefe se llevó a cabo la eliminación de Juanse Laverde quien recibió el porcentaje más bajo de votos por parte del público.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y la tensión va en aumento entre los participantes, si no te quieres perder ningún detalle conéctate de domingo a domingo por la app y la señal en vivo del Canal RCN.