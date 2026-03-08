Juanse Laverde fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionó

En la noche del 8 de marzo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3 en donde Juanse Laverde se despidió de la competencia.

¿Cómo fue la eliminación de Juanse Laverde de La casa de los famosos Colombia 3?

Esta eliminación culminó “La semana de la no salvación” en el reality del Canal RCN en donde hubo dos salidas, empezando con Lady Noriega el miércoles 4 de marzo.

Eran seis los participantes que quedaron a votación del público para quedarse en la competencia, ellos eran Alexa Torres, nominada por la eliminada, Yuli Ruiz y Juancho Arango nominados por la casa, Juanse Laverde nominado por el líder, Juan Palau y Eidevin López nominados por el público.

En la sala de eliminación Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de dar los porcentajes que quedaron de la siguiente manera.

La primera participante en salvarse fue Alexa Torrex con un porcentaje de 33,92% de los votos, siguió Yuli Ruiz con un total de 27,51%, luego Eidevin López con un 12,56%, posteriormente Juan Palau con 10,82%, seguido de Juan Carlos Arango con 10,15% y en último lugar Juanse Laverde con 5,04%.

Juanse Laverde quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Juanse Laverde tras quedar eliminado de La casa de los famosos Colombia 3?

Juan Carlos Arango y Juanse Laverde fueron los dos participantes que menos votos obtuvieron, sin embargo, Carla Giraldo fue la encargada de revelar la foto del eliminado de la noche, Juanse Laverde.

El joven cantante tras ver enterarse que era el eliminado de la competencia se mostró tranquilo y aseguró que se sentía feliz por lo lejos que había llegado en la competencia.

¿A quién dejó nominado Juanse Laverde tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia 3?

Juanse Laverde no tuvo que tomar la decisión de dejar nominado a uno de sus excompañeros de la competencia como es tradición según le explicaron Carla y Marcelo.

Los presentadores adelantaron que le dirán la razón en la transmisión del 9 de marzo cuando se conecte con sus excompañeros.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y la tensión va en aumento entre los participantes, si no te quieres perder ningún detalle conéctate de domingo a domingo por la app y la señal en vivo del Canal RCN.