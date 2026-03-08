Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma genera revuelo con look y es comparado con Diomedes Díaz, ¿se parecen?

El reguetonero Maluma sorprendió con nuevo look y curiosa camiseta que recordaron al famoso 'Cacique de la Junta'.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Maluma es comparado con Diomedes Díaz por camiseta
Maluma es comparado con Diomedes Díaz. (AFP: Giorgio Viera)

Juan Luis Londoño Arias mejor conocido como Maluma en el mundo artístico se ha apoderado de las tendencias luego de publicar una foto en la que mostró su nuevo look y estilo y por el que lo compararon con Diomedes Díaz.

¿Cuál es el nuevo look de Maluma y por qué lo comparan con Diomedes Díaz?

Maluma se ha caracterizado a lo largo de su carrera artística por su música y por su imagen, precisamente, el 'Pretty boy' se convirtió en uno de los reguetoneros más admirados por su físico.

El antioqueño ha probado diferentes looks y estilos a lo largo de su carrera artística en donde se ha mostrado rapado, con el cabello largo, con trenzas, con peinados cortos y de colores.

Sin embargo, Juan Luis quiso probar un look totalmente diferentes en los últimos días al afeitarse por completo su barba y dejarse crecer el cabello.

Maluma decidió presumir de su nuevo y comentado estilo en una foto en la que se dejó ver luciendo una camisa de color amarillo, la cual generó todo tipo de comparaciones, una de ellas con Diomedes Díaz.

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto reveló
Maluma fue comparado con Diomedes Díaz por su nuevo look. | Foto: Canal RCN

¿Cuál es la foto de Maluma por la que es comparado con Diomedes Díaz?

Más allá del atuendo, lo que desató una ola de comentarios fue la comparación que varios internautas hicieron con el recordado cantante vallenato Diomedes Díaz.

Al cantante lo comparan por usar una camiseta de color amarilla parecida a la que el recordado cantante de vallenato usó en su momento.

Según usuarios en redes sociales, el color y el estilo de la camiseta recuerdan a una prenda similar que el llamado “Cacique de La Junta” utilizó en distintas ocasiones durante su carrera artística.

Curiosamente en redes han empezado a buscar fotos de Diomedes Díaz con dicha camisa y la han puesto junto a la de Maluma a modo de humor para ver el parecido de sus looks.


Hasta el momento Maluma no se ha pronunciado al respecto de estas jocosas comparaciones con el recordado 'Cacique de la Junta', no obstante, muchos creen que de reaccionar se lo tomaría con humor.

El nuevo look de Maluma sin barba ha generado debate entre sus seguidores ya que aunque algunos de sus fans dicen que les recuerda al joven artista cuando empezaba para otros su mejor estilo es con barba.

