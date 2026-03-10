Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Iván Zuleta rompió en llanto tras recordar la muerte de Daniela Zuleta, su sobrina: "en shock"

Iván Zuleta reaccionó a la muerte de Daniela Zuleta, su sobrina. El artista habló sobre el último momento que compartieron juntos.

Iván Zuleta se mostró afectado tras la muerte de Daniela Zuleta, su sobrina / (Fotos de Freepik)

El fallecimiento de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta, generó múltiples reacciones en redes sociales. En medio de las exequias, el artista se mostró conmovido tras compartir unas palabras recordando a la joven.

¿De qué murió Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

El fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, generó múltiples preguntas entre quienes conocieron el caso. La joven era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco y pertenecía a una familia reconocida dentro del ámbito del vallenato.

Según versiones preliminares, Daniela fue encontrada inconsciente dentro de su habitación. Al notar que no reaccionaba, sus familiares decidieron trasladarla a un centro médico en Valledupar para que recibiera atención.

, Daniela fue encontrada inconsciente dentro de su habitación / (Foto de Freepik)

Tras su llegada a la clínica, el personal médico intentó reanimarla; sin embargo, poco después anunciaron su fallecimiento.

De acuerdo con información difundida en redes, el caso estaría relacionado con un episodio de broncoaspiración. Este término médico hace referencia a la entrada accidental de líquidos o sustancias hacia las vías respiratorias inferiores.

¿Cómo fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

Las exequias de Daniela Zuleta se realizaron en salas de velación de Valledupar. Familiares, amigos y miembros de la comunidad acudieron al lugar para acompañar a la familia durante la despedida.

Durante la llegada del féretro, allegados y compañeros de estudio formaron una calle de honor como señal de respeto hacia la joven. En imágenes que circularon en redes sociales se observa a varias personas ubicadas a ambos lados del pasillo mientras el féretro era trasladado.

El funeral de Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, dejó tristes momentos / (Foto de Freepik)

Entre los asistentes también se encontraba el acordeonero Iván Zuleta, quien llegó al lugar acompañado de familiares. Videos difundidos por algunos presentes registraron momentos del ingreso del músico a la sala de velación.

Las imágenes se compartieron ampliamente en redes sociales, donde varios internautas dejaron mensajes dirigidos a la familia Zuleta.

¿Qué dijo Iván Zuleta sobre Daniela Zuleta tras su fallecimiento?

Un video difundido por un medio de comunicación de Valledupar reveló el mensaje de despedida enviado por el artista. Tras conocerse la noticia, Iván Zuleta confesó que él y sus familiares se han sentido en shock ante lo sucedido. El acordeonero confesó que aún le cuesta procesar todo lo sucedido.

El músico también recordó que había compartido con Daniela poco antes de que se conociera la noticia. Según relató, la había visto el día anterior en el colegio, donde conversaron durante las últimas horas de clase.

“Estuvimos las últimas dos horas de clase hablando, compartiendo como los grandes amigos que éramos”, señaló.

Durante su mensaje también mencionó que la joven tenía planes y proyectos para el futuro. El acordeonero recordó a su sobrina como una persona alegre y cercana a sus amigos. Además, señaló que la recordará por la risa que la acompañaba en cada momento.

