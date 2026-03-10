En las últimas horas, se confirmó el desafortunado fallecimiento de un reconocido cantante colombiano, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por ser un gran referente del género urbano.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes lo admiraron por su amplia trayectoria profesional, en especial, por la aparatosa causa de su muerte.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del reconocido cantante colombiano?

El nombre de Zalek se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Zalek.

Según declaraciones de la oficina de Prensa del artista, habría fallecido en un accidente de tránsito en la ciudad de Medellín. Hasta el momento, no se conocen más detalles de la situación.

Así también, muchos de sus seguidores lo han recordado con sentido cariño, en especial, varios de sus colegas y allegados como Gus Rincón, quien también, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, expresando las siguientes palabras:

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”, dice el comunicado.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Zalek a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Desde luego, Zalek, dejó un importante legado en el campo del género urbano a lo largo de su amplia trayectoria profesional, demostrando que contaba con gran habilidad en el campo artístico.

Así también, el artista adquirió gran popularidad a través de las diferentes plataformas digitales al colaborar con reconocidos intérpretes como: Luister La voz, en la canción: ‘Batería Baja’.

Otra de las canciones en las que adquirió gran popularidad Zalek a lo largo de su amplia trayectoria profesional fue en: ‘No te vayas’, ‘Muertos vivientes’, ‘Qué pasó?’, ‘Azoleao’, ‘Miento’.

Por el momento, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes, han resaltado su amplia trayectoria profesional, al convertirse en uno de los máximos exponentes del género urbano; no solo por demostrar su gran talento en el campo artístico, en especial, por el especial vínculo que tenía con sus seguidores, tal como lo mostraba en sus redes sociales.