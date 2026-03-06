Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?

Beber agua caliente al despertar se volvió viral y muchos aseguran que incluso podría ayudar a adelgazar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar?
Beber agua caliente al despertar: ¿sirve para adelgazar? (Foto: Freepik)

Tomar agua caliente al despertar se ha convertido en uno de los hábitos más comentados en redes sociales.

Creadores de contenido y usuarios interesados en mejorar sus rutinas diarias han compartido videos mostrando cómo comienzan su día con un vaso de agua caliente y al que se le añade cúrcuma, limón y vinagre de manzana.

Pero realmente esta práctica ayuda con el proceso de bajar de peso y mantener un abdomen más plano.

¿Por qué beber agua caliente en la mañana se volvió tendencia?

La práctica, que tiene inspiración en tradiciones de la medicina tradicional china, consiste en beber agua tibia o caliente justo después de levantarse.

Según quienes promueven este hábito, podría ayudar al cuerpo a activarse después de varias horas de sueño.

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar?
Beber agua caliente al despertar: ¿sirve para adelgazar? (Foto: Freepik)

En plataformas como TikTok e Instagram, miles de publicaciones han popularizado este ritual matutino, despertando la curiosidad de quienes buscan incorporar hábitos simples para mejorar su bienestar e incluso apoyar procesos de pérdida de peso.

Quienes practican este ritual aseguran que beber agua caliente al despertar podría ayudar a estimular la digestión y favorecer la hidratación después de varias horas sin consumir líquidos.

Muchos de estos videos han generado millones de visualizaciones, lo que ha llevado a que cada vez más personas prueben esta práctica para ver cómo se sienten al incorporarla en su día a día.

¿Beber agua caliente en ayunas ayuda realmente ayuda a adelgazar?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre esta tendencia es la creencia de que podría ayudar a adelgazar.

En redes sociales, algunos usuarios aseguran que comenzar el día bebiendo agua caliente podría favorecer el metabolismo, ayudar a sentirse más ligero o a desinflamar el abdomen.

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar?
Beber agua caliente al despertar: ¿sirve para adelgazar? (Foto: Freepik)

No hay evidencia científica que respalde que tomar agua caliente por sí sola pueda generar una pérdida de peso significativa; asimismo, la temperatura del agua no influye.

No obstante, la ciencia médica indica que el principal beneficio para perder peso proviene de estar bien hidratado en general, y no específicamente de que el agua sea caliente o fía.

El agua puede ayudar a sentirse lleno antes de las comidas, lo que contribuye a reducir la ingesta de alimentos y, de forma indirecta, puede favorecer el control del peso.

