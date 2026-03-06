Deiby genera revuelo al responder comentarios sobre la futura pareja de La blanquita

La polémica entre Deiby y La blanquita no ha parado y ahora el creador de contenido respondió a comentarios donde algunos usuarios expresaban buenos deseos para su expareja, esperando que encontrara una persona que la valorara.

El debate sigue generando reacciones en redes, donde seguidores han opinado sobre la situación tras la ruptura de la pareja.

Deiby genera polémica al hablar sobre la futura relación de su expareja. (Foto IA)

¿Qué dijo Deiby ante los comentarios sobre La blanquita?

Algunos usuarios dejaron mensajes en los que manifestaban su deseo de que La blanquita encontrara un buen hombre que la valorara.

Ante estas opiniones, Deiby respondió y expresó que también considera positivo que su expareja pueda tener una relación sana en el futuro.

El creador de contenido señaló que prefiere que ella esté con alguien que la trate bien antes que con una persona que no aporte bienestar, especialmente por el vínculo que mantienen a través de su hijo.

En sus declaraciones dijo: “Chimba que encuentre un buen hombre, pues prefiero eso a que esté con una porquería que esté al lado de mi hijo”.

¿Qué pasó entre Deiby y La blanquita?

En las últimas semanas, Katy Cardona y David Ruiz confirmaron su ruptura tras aproximadamente diez años de relación.

Ambos eran conocidos por crear contenido en pareja, especialmente videos de comedia y situaciones familiares que lograron conectar con su audiencia.

También compartían publicaciones relacionadas con su vida como padres y la crianza de su hijo, lo que les permitió construir una comunidad de seguidores en redes sociales.

Según lo explicado por La blanquita, la decisión de terminar la relación fue suya. Ella argumentó que hubo interferencias de la familia de su expareja en la relación, situaciones que consideró problemáticas y que afectaron la convivencia.

Últimamente se han viralizado comentarios de La blanquita sobre su hijo y la mensualidad que espera recibir para su manutención. Según sus declaraciones, la cifra supera los seis millones de pesos, monto que su expareja consideró elevado.

El último momento viral ocurrió cuando La blanquita compartió información sobre su gasto mensual en mercado, afirmando que supera los dos millones de pesos. En esa publicación, algunos seguidores interpretaron el comentario como una indirecta hacia su expareja, lo que volvió a encender el debate en redes sociales.

