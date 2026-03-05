En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de cómo operará el pico y placa en la ciudad de Bogotá durante el mes de marzo 2026.

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad compartió recientemente cómo operará este servicio en la ciudad de Bogotá, con el fin de que los conductores puedan organizar con anticipación sus recorridos y evitar sanciones por incumplir la restricción.

¿Cómo operará el pico y placa en la ciudad de Bogotá durante marzo del 2026?

Tras el reciente informe que compartió la Secretaría Distrital de Movilidad, se refleja que la restricción continúa de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Durante ese horario, la circulación de carros depende del último número de la placa.

Calendario: pico y placa en Bogotá 2026. | Foto: Freepik

Desde luego, el esquema continuará operando bajo la modalidad de días pares e impares. A continuación, te explicamos con detalle cómo funcionan:

Días impares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Días pares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábados, domingos y festivos: no aplica la medida dentro de la ciudad.

¿Qué fechas tendrá el pico y placa en la ciudad de Bogotá?

Durante las primeras semanas del mes, el calendario arranca el lunes 2 de marzo, cuando podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, seguido del martes 3, con circulación para placas 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Habrá algún cambio en el pico y placa en Bogotá 2026? | Foto: Freepik

Este esquema continuará alternándose durante los días laborales: por ejemplo, el miércoles 4, viernes 6, martes 10 y jueves 12 podrán movilizarse los vehículos con placas 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que el jueves 5, lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 lo harán los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Al finalizar el mes, la Secretaría de Movilidad indicó que el lunes 23 de marzo es festivo, por lo que no habrá restricción dentro de Bogotá, aunque sí se aplicará el pico y placa regional para el ingreso a la ciudad.

Después de esa fecha, el esquema continuará con alternancia hasta cerrar el mes el lunes 30 de marzo, con circulación para placas 6, 7, 8, 9 y 0, y el martes 31, cuando podrán movilizarse los vehículos con placas 1, 2, 3, 4 y 5.