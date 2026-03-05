Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente

Reconocido cantante es temporalmente suspendido de su agrupación tras grave hecho presentado en contra de su esposa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente
Rafa González es temporalmente suspendido de Los Recoditos. | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido vocalista se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras el complicado hecho por el que fue señalado tras un video que sacó a la luz su esposa.

Ante el video publicado por parte del cantante de reconocida agrupación mexicana, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales, en especial, por el reciente comunicado que hizo la agrupación en la que hace parte.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido cantante que es señalado tras grave hecho en contra de su esposa?

El nombre de Rafael González se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico al ser parte de una reconocida agrupación musical llamada: ‘Los Recoditos’, sino que también, por un grave hecho compartido recientemente.

Hace pocas horas, la esposa de la cantante llamada: Fernanda Redondo, compartió mediante sus redes sociales un preocupante video en el que se evidencia que tiene algunas l3sion#s en su rostro y señaló al artista por los complicados momentos que ha vivido a nivel emocional.

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente
¿Qué hizo Rafa González a su esposa? | Foto: Freepik

Por este motivo, miles de internautas han expresado su molestia tras el grave hecho que cometió Rafael en contra de su esposa, quien se refleja que está sumamente afectada.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el reciente comunicado de la banda ‘Los Recoditos’ en el que suspendió temporalmente a Rafa González?

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente
Banda Los Recoditos suspendió temporalmente a Rafa González. | Foto: Freepik

Tras el grave momento por el que está atravesando Rafael por la denuncia que hizo su esposa, varios de sus seguidores han compartido una serie de opiniones a causa del reciente comunicado oficial que compartió la banda mexicana Los Recoditos, quienes expresaron lo siguiente:

Artículos relacionados

“Ante los señalamientos que han circulado recientemente en redes y medios, relacionados con nuestro vocalista Rafael González, banda Los Recoditos toma esta situación con mayor seriedad. Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancias ante cualquier tipo de vi#l3nc#a, por lo anterior, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda. Estaremos dando seguimiento puntual y respeto a las partes involucradas”, agregó la banda.

Por el momento, Rafael no se ha pronunciado tras los graves hechos que se presentaron en su contra en las últimas horas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Reconocida cantante genera debate tras lanzar fuerte opinión sobre Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Reconocida cantante se despacha contra Ángela Aguilar y causa revuelo

Las declaraciones de una reconocida cantante sobre Ángela Aguilar generaron revuelo en redes sociales.

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

La cantante mexicana aclaró si piensa retirarse tras un mensaje que desató rumores y especulaciones en redes sociales.

Muere la actriz mexicana Ana Luisa Peluffo Talento internacional

Falleció a los 96 años legendaria actriz del cine de oro; así la despidieron sus familiares en redes

La familia de la actriz anunció su fallecimiento en redes y reveló detalles de sus últimos momentos junto a sus seres queridos.

Lo más superlike

Sara Corrales reveló dónde nacerá su bebé Mila Sara Corrales

Sara Corrales reveló dónde nacerá su bebé Mila: el motivo llamó la atención en redes

Sara Corrales generó comentarios en redes al revelar, a través de sus redes sociales, dónde nacerá su primera hija.

Maluma apareció como therian en redes Maluma

Maluma apareció como therian en redes y reveló con qué animal se identifica

¡Luto en redes! Falleció reconocida celebridad tras complicaciones cardiacas: ¿quién? Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida celebridad tras complicaciones de salud ¿quién?

Lady Noriega arremetió contra Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Col La casa de los famosos

Lady Noriega arremetió contra Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Col, ¿qué dijo?

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?