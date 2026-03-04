Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

La cantante mexicana aclaró si piensa retirarse tras un mensaje que desató rumores y especulaciones en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores
¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores. (Foto Romain Maurice / AFP)

En los últimos días, el nombre de Ángela Aguilar volvió a convertirse en tendencia luego de que comenzaran a circular versiones sobre un posible retiro temporal de la música.

Todo surgió a partir de un mensaje que la artista mexicana compartió en su canal de WhatsApp, donde reflexionó sobre su vida personal y sus prioridades actuales.

¿Por qué surgieron los rumores de un posible retiro musical de Ángela Aguilar?

En el mensaje, la intérprete habló sobre la importancia de cuidar su corazón, elegir la paz y rodearse de espacios que le permitan vivir con mayor tranquilidad.

En sus palabras, expresó su deseo de compartir más tiempo con su familia, sus mascotas y dedicarse a actividades que la ilusionan, como crear un hogar, leer y reflexionar más sobre su vida.

El tono introspectivo del texto llevó a muchos usuarios a interpretar que podría estar anunciando una pausa en su carrera artística. Algunos seguidores señalaron que frases relacionadas con “aprender a crear un hogar” y priorizar la calma parecían indicar un distanciamiento de los escenarios.

Las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales, donde varios internautas debatieron si la cantante estaría considerando alejarse de la industria musical, especialmente después de un año en el que ha estado bajo constante atención mediática.

Ángela Aguilar reveló sus deseos de crear una familia.
Ángela Aguilar reveló sus deseos de crear una familia. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Qué respondió Ángela Aguilar ante los rumores de su retiro?

Ante el revuelo, el pasado 3 de marzo la artista decidió pronunciarse nuevamente a través del mismo canal para frenar las interpretaciones.

En su aclaración, dejó claro que no tiene planes de retirarse y que no está viviendo la historia que algunas personas han intentado construir en torno a ella.

Explicó que continúa entrenando porque se está preparando para sus proyectos, que trabaja porque tiene metas definidas y que canta porque es su pasión. También señaló que una fotografía reciente en el gimnasio fue malinterpretada, cuando en realidad solo reflejaba disciplina y compromiso con su carrera.

En su mensaje, la cantante reflexionó sobre cómo, en el mundo del espectáculo, el ruido suele monetizarse y las narrativas polémicas tienden a difundirse con mayor rapidez que la verdad. Según dio a entender, cuando el escándalo se convierte en negocio, la calma puede resultar incómoda para algunos.

Además, comentó que ha optado por no responder a muchas versiones que circulan sobre su vida, no por falta de argumentos, sino porque considera que no todo merece convertirse en debate público.

Con esta declaración, Ángela Aguilar dejó claro que sigue enfocada en su carrera musical, aunque también busca equilibrio personal.

Ángela Aguilar desmiente rumores de un posible retiro musical.
Ángela Aguilar desmiente rumores de un posible retiro musical. (Foto Giorgio Viera / AFP)
