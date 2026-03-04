Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido actor de televisión anunció que le queda poco tiempo de vida por medio de una carta

El actor de 28 años compartió una carta donde confirmó que atraviesa la etapa final de una enfermedad agresiva.

Claudia Jaramillo Martínez
Actor de 28 años revela que está en la etapa final de su enfermedad
Actor de 28 años revela que está en la etapa final de su enfermedad. (Foto FreePik)

Un reconocido actor de televisión conmovió a sus seguidores tras compartir un mensaje profundamente personal en sus redes sociales, donde reveló que atraviesa la etapa final de una enfermedad que lo ha acompañado durante los últimos años.

La noticia fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram, plataforma en la que publicó una extensa carta para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud y explicar el difícil momento que enfrenta.

Estrella de popular serie comparte devastador mensaje sobre su salud
Estrella de popular serie comparte devastador mensaje sobre su salud. (Foto FreePik)

¿Quién es el actor que hizo el anuncio?

Finnian Garbutt, de 28 años y originario de Irlanda del Norte, es reconocido por su papel como el agente Ryan Power en la serie policial Hope Street, producción en la que participó desde 2023 hasta el año pasado.

Su trabajo en la televisión le permitió consolidar una base de seguidores que hoy reaccionan con tristeza ante la noticia.

¿Qué enfermedad enfrenta Finnian Garbutt?

En su publicación, el actor explicó que hace cuatro años fue diagnosticado con cáncer de piel. Aunque en ese momento inició tratamientos y continuó trabajando en sus proyectos profesionales, recientemente su condición se complicó.

Según detalló en su mensaje, durante el último mes comenzó a experimentar fuertes dolores en la espalda y la cadera, lo que llevó a su equipo de oncología a ingresarlo en un hospital para realizarle exámenes y mantenerlo bajo observación. Los estudios revelaron que la enfermedad había progresado de manera acelerada en su cuerpo.

En su carta, el actor explicó que los médicos le informaron que se encuentra entrando en las últimas etapas de su vida. Señaló que decidió compartir públicamente esta información porque le resultaba emocionalmente difícil comunicarlo de manera individual a cada persona cercana.

También expresó que, ahora que todos conocen su situación, desea aprovechar el tiempo que le queda junto a su familia y amigos, enfocándose en momentos significativos y en la tranquilidad.

Garbutt destacó que, desde su diagnóstico inicial, ha logrado cumplir importantes metas personales y profesionales. Mencionó haber participado en 30 episodios de una serie televisiva, protagonizado una película próxima a estrenarse, comprar su casa, casarse con su mejor amiga y convertirse en padre de una niña a quien describió como su mayor alegría.

El actor finalizó agradeciendo el apoyo recibido durante estos años y abrió la puerta a quienes deseen compartir tiempo con él, señalando que, si alguien quiere reunirse para conversar o tomar algo, puede contactarlo para intentarlo organizar.

Su mensaje ha generado una ola de solidaridad y mensajes de cariño en redes sociales.

Finnian Garbutt anuncia que enfrenta la fase final del cáncer
Finnian Garbutt anuncia que enfrenta la fase final de cáncer de piel. (Foto FreePik)
