Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

En las últimas dos semanas de La casa de los famosos Colombia 2026, se ha vivido un ambiente bastante incómodo y tenso, pues los ánimos están caldeados por todo lo que ha pasado en la convivencia, tras discusiones, enfrentamientos y hasta visitas que alteraron la paz de algunos participantes.

Ese fue le caso de Valentino, quien no ha vivido los mejores días en la competencia, ya que, con el regreso de Melissa Gate, fue sancionado y vivió un momento bastante polémico por sus diferencias de afuera que fueron mencionadas a nivel nacional.

Además de esto, el bailarín y creador de contenido sorprendió con tras una contundente revelación que hizo a algunas de sus compañeras y no precisamente a sus amigas.

¿Qué provocó que Valentino cuestionara su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras la eliminación de Lorena Altamirano, los ánimos en La casa de los famosos Colombia 2026 se alteraron bastante, ya que los participantes tuvieron una fuerte discusión en donde todos se gritaron con todos.

Pues el cuarto Calma se fue en contra de Tormenta y esto aumentó las rivalidades dentro de la convivencia, precisamente, Valentino fue uno de los que se despachó en contra de algunos de sus compañeros.

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Valentino sobre estar mucho tiempo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de la fuerte discusión entre los participantes en La casa de los famosos Colombia 2026, Valentino Lázaro buscó a algunas de sus supuestas rivales para pedirles disculpas.

Es por esto que, el bailarín habló con Manuela Gómez, Yuli Ruiz y Alexa Torres y les pidió disculpas, justificando que el mal trato que les dio fue porque estaba irritado.

Valentino pidió disculpas en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Valentino cuestionó su participación en la convivencia, ya que confesó que perdió el hambre en el juego y se pregunta si eso es para él.

Así mismo, expresó que siente que cumplió su momento en el programa de televisión y cree que, después de dos meses, los ánimos en la casa van a empeorar luego de dos meses y por eso, considera que él no aguantará la presión de lo que podría venir en los próximos meses.