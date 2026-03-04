Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos
Valentino pidió disculpas y confesó que perdió el hambre por el juego. (Foto: Canal RCN)

En las últimas dos semanas de La casa de los famosos Colombia 2026, se ha vivido un ambiente bastante incómodo y tenso, pues los ánimos están caldeados por todo lo que ha pasado en la convivencia, tras discusiones, enfrentamientos y hasta visitas que alteraron la paz de algunos participantes.

Artículos relacionados

Ese fue le caso de Valentino, quien no ha vivido los mejores días en la competencia, ya que, con el regreso de Melissa Gate, fue sancionado y vivió un momento bastante polémico por sus diferencias de afuera que fueron mencionadas a nivel nacional.

Además de esto, el bailarín y creador de contenido sorprendió con tras una contundente revelación que hizo a algunas de sus compañeras y no precisamente a sus amigas.

Artículos relacionados

¿Qué provocó que Valentino cuestionara su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras la eliminación de Lorena Altamirano, los ánimos en La casa de los famosos Colombia 2026 se alteraron bastante, ya que los participantes tuvieron una fuerte discusión en donde todos se gritaron con todos.

Pues el cuarto Calma se fue en contra de Tormenta y esto aumentó las rivalidades dentro de la convivencia, precisamente, Valentino fue uno de los que se despachó en contra de algunos de sus compañeros.

Valentino pidió disculpas y confesó que perdió el hambre por el juego
Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Valentino sobre estar mucho tiempo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de la fuerte discusión entre los participantes en La casa de los famosos Colombia 2026, Valentino Lázaro buscó a algunas de sus supuestas rivales para pedirles disculpas.

Artículos relacionados

Es por esto que, el bailarín habló con Manuela Gómez, Yuli Ruiz y Alexa Torres y les pidió disculpas, justificando que el mal trato que les dio fue porque estaba irritado.

Valentino dudó de su interés de estar en el juego
Valentino pidió disculpas en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Valentino cuestionó su participación en la convivencia, ya que confesó que perdió el hambre en el juego y se pregunta si eso es para él.

Así mismo, expresó que siente que cumplió su momento en el programa de televisión y cree que, después de dos meses, los ánimos en la casa van a empeorar luego de dos meses y por eso, considera que él no aguantará la presión de lo que podría venir en los próximos meses.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Juanda Caribe o Alexa? La IA anticipa al primer participante que regresará a la casa La casa de los famosos

La IA predice quién entrará primero a La casa de los famosos esta noche: ¿Juanda Caribe o Alexa?

La IA anticipó quién entraría primero en la gala de eliminación de hoy en La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta habló del vínculo con Manuela Gómez. La casa de los famosos

Nicolás Arrieta rompe el silencio sobre su supuesto gusto con Manuela Gómez: esto reveló

Nicolás Arrieta confesó que Alexa Torres le confirmó que él le gustaba a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026.

Valentino habló sin filtros y le reclamó a Campanita La casa de los famosos

Valentino le hizo contundente reclamo a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino fue directo y le hizo un reclamo a Campanita, sin desaprovechar la oportunidad para coquetearle en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

La modelo venezolana Isabella Ladera se realizó un drenaje linfático prenatal Salud

¿Qué es el drenaje linfático prenatal, el procedimiento que se realizó Isabella Ladera en su embarazo?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante