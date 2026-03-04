Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia
Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día en Buen día, Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Nicolás Arrieta, quien actualmente se desempeña como uno de los panelista en el programa matutino Buen día, Colombia del Canal RCN, en el que compartió con sus seguidores cómo ha sido su experiencia durante los primeros días en esta nueva etapa.

¿Cómo ha sido el segundo día de Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia?

En un video publicado en sus redes, titulado “Mi primera chamba, parte dos”, el creador de contenido confesó entre risas que estaba muy feliz porque aún no lo habían despedido.

Nicolás Arrieta fiel a su estilo describió su segundo día como intenso, especialmente por las madrugadas que requiere este rol, pero aseguró que se estaba divirtiendo y disfrutando del ambiente.

El ahora presentador compartió una divertida anécdota que ocurrió durante su segundo día.

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia
Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día en Buen día, Colombia. (Foto: Canal RCN)

Accidentalmente se llevó una camiseta que no era suya. Esto sucedió durante la actividad para conmemorar que faltan 100 días para el Mundial de Fútbol, en la que los colaboradores del Canal RCN podían lucir la camiseta de su equipo favorito.

“Me prestaron esta camiseta y se me olvidó quitármela, me puse la chaqueta y me fui. La voy a lavar y la devolveré, lo prometo”, comentó entre risas, asegurando que no sabía cómo había pasado y que esperaba que por esto lo despidieran.

¿Qué impresión tiene Nicolás Arrieta sobre el ambiente en televisión?

Nicolás Arrieta también habló sobre la dinámica laboral dentro del canal. Contrario a lo que muchos podrían pensar sobre la televisión, el ambiente no es tenso, explicó.

“Todos andan ocupados para que todo salga bien, pero todo el mundo es muy amable”, afirmó, elogiando la buena disposición de sus compañeros en el programa matutino.

Como era de esperarse, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos de sus seguidores, recordando momentos de su participación en La casa de los famosos, le preguntaron si ya había averiguado cuánto pagaba el Canal RCN por el recibo de la luz, haciendo referencia cuando estuvo en el ‘calabozo’ y Nicolás se cuestionaba sobre este tema.

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia
Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día en Buen día, Colombia. (Foto: Canal RCN)

Mientras otros seguidores del influencer le preguntaban si este tipo de videos sería la continuación de su sección “La bitácora del capitán”, que solía realizar dentro de La casa de los famosos.

