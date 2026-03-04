Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémicas y envió contundente mensaje: “Hoy escojo”

Esposa de Juanda Caribe rompió el silencio y habló de su fortaleza como mujer tras polémicas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esposa de Juanda Caribe reapareció y compartió mensaje sobre fortaleza
Esposa de Juanda Caribe habló de su rol como mujer en medio de críticas. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, reapareció en redes sociales para hablar sobre su rol como mujer tras recibir mensajes de internautas que le pedían un pronunciamiento frente a las recientes polémicas que han rodeado a su pareja dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué dijo Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, sobre el rol de la mujer?

En un video publicado en sus redes sociales, Sheila reflexionó sobre la importancia de la fortaleza femenina y el carácter.

La influenciadora aseguró que ser mujer implica tomar decisiones firmes, incluso cuando la opinión externa es crítica.

“Hoy escojo lo que me representa, la seguridad de lo que he trabajado, la autenticidad de mujeres reales que no compiten, que crean oportunidades y avanzan con propósito”, comentó.

En sus palabras, Sheila dejó claro que la verdadera fortaleza no siempre se demuestra con palabras:


Esposa de Juanda Caribe habló de su rol como mujer en medio de críticas. (Foto: Canal RCN)

“He aprendido que la verdadera fortaleza es el silencio. Avanzo sin miedo, tomando mis propias decisiones y marcando mi propio ritmo. Cuando una mujer entiende su valor, sabe que nadie más puede conducir su camino”.

¿Cuál es la postura de Sheila, esposa de Juanda Caribe, frente a las críticas que recibe?

La pareja de Juanda Caribe aprovechó la oportunidad para enfatizar que la independencia y la seguridad personal son claves en la vida de cualquier mujer.

Sheila Gándara resaltó que no se trata de competir con otras, sino de reconocer el propio valor y avanzar con determinación.


Esposa de Juanda Caribe habló de su rol como mujer en medio de críticas. (Foto: Canal RCN)

 

Sin dar más detalles sobre la situación de su pareja en La casa de los famosos Colombia, pero sí dejó claro que su enfoque principal es mantenerse fiel a sí misma, a su trabajo y a sus principios como mujer.

Sheila Gándara, en su cuenta de Instagram, donde comparte con miles de seguidores contenido sobre moda y reflexiones como esta, no mencionó directamente a su pareja sentimental. Sin embargo, varios internautas señalaron que su mensaje podría estar relacionado con la situación que él enfrenta actualmente.

Y es que todo esto se da en medio de que Juanda Caribe está en placa y en riesgo de eliminación. Esta noche, en la gala del 4 de marzo, Colombia conocerá al nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia.

 

 

