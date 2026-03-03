Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Maluma tiene un doble que se volvió viral en redes sociales por su impresionante parecido con el artista. ¿De quién se trata?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano
Maluma cuenta con un doble perfecto: un joven colombiano que se volvió viral en redes por su impresionante parecido con el artista. (Foto: Giorgio Viera /AFP)

Maluma volvió a ser tendencia tras aparecer en redes un joven con un impresionante parecido al cantante, generando miles de reacciones.

Artículos relacionados

¿Quién es el joven que es idéntico a Maluma?

En las últimas semanas, el nombre de David Vieco ha acaparado la atención en la plataforma de TikTok, luego de que el joven colombiano comenzara a realizar videos en esta red social de baile con canciones de fondo del artista paisa.

Maluma tiene su doble exacto y es un joven colombiano
El doble de Maluma se volvió viral y generó miles de reacciones por su asombroso parecido con el cantante paisa. (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Aunque en un principio sus videos pasaban desapercibidos, empezaron a ganar popularidad luego de que algunas usuarias resaltaran que su rostro era parecido al del intérprete de 'Hawái'.

Por lo que, tras dichas afirmaciones, David empezó a subir contenido con los éxitos musicales del antioqueño, sumando miles de visualizaciones y, por supuesto, seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo han reaccionado las redes con el joven que es idéntico a Maluma?

Como era de esperarse, numerosas usuarias llegaron al perfil de David para elogiar su apariencia y bromear sobre su parecido con el “Pretty Boy”, confesando incluso que les gustaría ser su novia.

Además, algunas fueron más allá y aseguraron que el joven colombiano era incluso más atractivo que Maluma, mientras que otras aprovecharon para comentar sobre el cambio de look del artista de 32 años, señalando que quizá no debería haberse quitado la barba.

Maluma causa sensación en redes tras conocerse que tiene un doble perfecto
Usuarias en redes sociales manifestaron que Maluma no debió quitarse su barba. (Foto: Giorgio Viera /AFP)

Artículos relacionados

¿Qué otros famosos tienen un doble exacto?

Varios famosos y figuras públicas han sorprendido por tener un doble casi idéntico, como Britney Spears, cuya imagen ha sido replicada por fans e influencers en redes, o los clásicos ejemplos de Keira Knightley y Natalie Portman, cuya semejanza ha generado confusión en películas y medios.

Además, hay situaciones virales donde personas comunes se vuelven famosas por parecerse a artistas como Rihanna, Adele o incluso al joven comparado con Maluma, o de una creadora de contenido que sorprendió recientemente por su parecido con la modelo paisa Karina García, demostrando que los dobles exactos pueden encontrarse en cualquier lugar y rápidamente captan la atención de internet.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karol G

Ella es la guapa hermanastra de Karol G que reaccionó a la situación que vive la familia Giraldo con Verónica

La guapa hermanastra de Karol G sorprendió al pronunciarse sobre la situación que atraviesa la familia Giraldo con Verónica. Esto dijo.

Shakira tuvo tenso momento con un fan en México Shakira

Shakira tuvo inesperado incidente con fan en concierto gratuito en México y seguridad intervino

Shakira vivió un incómodo momento con un fan en su concierto gratuito en México y así quedó grabado cuando seguridad intervino.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reaparece en redes tras cumpleaños de Thaliana: ¿qué dijo? Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reaparece en redes tras cumpleaños de Thaliana: ¿qué dijo?

Esposa de Yeison Jiménez reapareció recientemente en redes sociales tras el cumpleaños de su hija Thaliana.

Lo más superlike

Tatán Mejía y Maleja Restrepo en el rodaje de Manes. Maleja Restrepo

Tatán Mejía expuso desagradable detalle físico de Maleja Restrepo, ¿qué reveló?

Tatán Mejía capturó la atención en redes sociales al dejar en evidencia un detalle de Maleja Restrepo que no le gustó.

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé Salud

Isabella Ladera reveló los intensos dolores de espalda que sufre en el embarazo, ¿por qué ocurren?

Valentino sorprendió con beso a Manuela La casa de los famosos

Valentino besó a Manuela Gómez y ella a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026

Falleció reconocido piloto vinculado al automovilismo estadounidense Viral

Falleció reconocido piloto automovilístico en extrañas circunstancias

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?