Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Maluma volvió a ser tendencia tras aparecer en redes un joven con un impresionante parecido al cantante, generando miles de reacciones.

¿Quién es el joven que es idéntico a Maluma?

En las últimas semanas, el nombre de David Vieco ha acaparado la atención en la plataforma de TikTok, luego de que el joven colombiano comenzara a realizar videos en esta red social de baile con canciones de fondo del artista paisa.

El doble de Maluma se volvió viral y generó miles de reacciones por su asombroso parecido con el cantante paisa. (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Aunque en un principio sus videos pasaban desapercibidos, empezaron a ganar popularidad luego de que algunas usuarias resaltaran que su rostro era parecido al del intérprete de 'Hawái'.

Por lo que, tras dichas afirmaciones, David empezó a subir contenido con los éxitos musicales del antioqueño, sumando miles de visualizaciones y, por supuesto, seguidores.

Artículos relacionados Talento nacional Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

¿Cómo han reaccionado las redes con el joven que es idéntico a Maluma?

Como era de esperarse, numerosas usuarias llegaron al perfil de David para elogiar su apariencia y bromear sobre su parecido con el “Pretty Boy”, confesando incluso que les gustaría ser su novia.

Además, algunas fueron más allá y aseguraron que el joven colombiano era incluso más atractivo que Maluma, mientras que otras aprovecharon para comentar sobre el cambio de look del artista de 32 años, señalando que quizá no debería haberse quitado la barba.

Usuarias en redes sociales manifestaron que Maluma no debió quitarse su barba. (Foto: Giorgio Viera /AFP)

Artículos relacionados Karol G Ella es la guapa hermanastra de Karol G que reaccionó a la situación que vive la familia Giraldo con Verónica

¿Qué otros famosos tienen un doble exacto?

Varios famosos y figuras públicas han sorprendido por tener un doble casi idéntico, como Britney Spears, cuya imagen ha sido replicada por fans e influencers en redes, o los clásicos ejemplos de Keira Knightley y Natalie Portman, cuya semejanza ha generado confusión en películas y medios.

Además, hay situaciones virales donde personas comunes se vuelven famosas por parecerse a artistas como Rihanna, Adele o incluso al joven comparado con Maluma, o de una creadora de contenido que sorprendió recientemente por su parecido con la modelo paisa Karina García, demostrando que los dobles exactos pueden encontrarse en cualquier lugar y rápidamente captan la atención de internet.