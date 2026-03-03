Tatán Mejía expuso desagradable detalle físico de Maleja Restrepo, ¿qué reveló?

Maleja Restrepo y Tatán Mejía, quienes conforman una de las parejas más queridas del entretenimiento nacional, recientemente llamaron la atención en rede sociales tras revelar inesperado detalles que no pasó desapercibido entre los internautas.

¿Cuál fue el desagradable detalle que Tatán Mejía mostró de Maleja Restrepo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Tatán ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, compartió un sorpresivo video en el que expuso un desagradable detalle físico de Maleja, su esposa y madre de Guadalupe y Macarena.

"Qué uña tan fea mi amor, esto es lo más horrible que yo he visto, eso parece que se le estuviera muriendo ese dedo, eso es de lo feo que yo he visto", dijo el presentador por medio de sus historias.

Allí, dejó ver con lujo de detalle, esta zona específica de Maleja, a quien le insistió que no entendía ella cómo siendo tan bonita tenía la uña con ese aspecto.

Tatán Mejía compartió particular detalles de Maleja Restrepo. Foto | Canal RCN.

Por su parte y entre risas, la actriz le respondió lo siguiente: "Mi amor yo sé, pero qué hago pues si se me pudrió la uña".

¿Por qué Tatán Mejía captó la atención en redes sociales?

En la comentada grabación se puede observar cómo la uña que va en el dedo pulgar tiene un aspecto bastante extraño, pues además de su color, la forma también es diferente a cómo se ve una uña sana.

Y aunque no reveló mayores detalles de por qué termino luciendo de su manera, Tatán no perdió la oportunidad para burlarse de la situación y hacerle chistes a su esposa, lo cual no es de sorprenderse, pues bien sabido que ambas llevan una relación en la que se toman muchas cosas con humor.

Cabe señalar que, el divertido momento tuvo lugar justo antes de iniciar con la grabación del podcast que hacen juntos para una reconocida plataforma musical.

Por ahora, la pareja de famosos continúa trabajando en sus proyectos personales, además de seguir generando contenido para redes, espacio en el que frecuentemente divierten con su particular manera de hacer humor.