Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentino besó a Manuela Gómez y ella a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 causaron revuelo en redes tras el beso de Valentino y Manuela Gómez.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentino sorprendió con beso a Manuela
Reto de besos en La casa de los famosos 2026. (Foto: Canal RCN)

En la noche del 2 de marzo, el jefe les dejó una misión especial a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, con el fin de poder ganar buenos puntos para el presupuesto.

Artículos relacionados

En la prueba, aunque todos participen, tiene una gran responsabilidad para los creadores de contenido, ya que la prueba es para ganar likes e interacción de redes con cada uno de los retos que ellos hagan.

Son seis retos que hacen los participantes divididos en grupos y la suma de sus me gusta, tanto en Instagram como en TikTok, según el resultado, tendrán determinados puntos para poder mercar.

Artículos relacionados

Es por esto que, en la mañana de este martes, hubo repartición de besos, pues picos iban y venían.

¿Cómo fue le beso de Valentino para Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Este fue uno de los retos más esperados por los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026, pues sabían que entre los rivales que hay en la convivencia se tendrían que dar besos.

Rivales se besaron en La casa de los famosos 2026
Valentino sorprendió con beso a Manuela. (Foto: Canal RCN)

Ese fue el caso de Manuela Gómez, quien recibió un beso de Valentino Lázaro, pues fue el único que adivinó mientras tenía los ojos cubiertos para que no se diera cuenta de quién la estaba besando.

Precisamente esa era el reto, adivinar quién le daba el pico y sin prejuicios, los famosos participaron y hasta aprovecharon el reto para repartir besos.

Artículos relacionados

Cuando Manuela adivinó que su beso fue de el creador, Valentino se emocionó y la abrazó, hasta le preguntó si le había gustado.

¿Manuela Gómez y Mariana Zapata también se dieron un beso en La casa de los famosos Colombia 2026?

Increíblemente, las diferencias en La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron a un lado durante la prueba de presupuesto, ya que Mariana Zapata estuvo más unida que nunca con Yuli Ruiz, Alexa Torres y Manuela Gómez, de ello, ella misma recibió picos de sus supuestas rivales.

Reto de besos en La casa de los famosos 2026.
Rivales se besaron en La casa de los famosos 2026. (Foto: Canal RCN)

En los comentarios de este video, los seguidores se manifestaron muy emocionados de ver la unión de los famosos, pero también destacaron que Mariana es otra sin Beba, pues creen que fluye mejor con sus compañeras cuando está sola.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate Melissa Gate

Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate, ¿se caen mal?

Lorena Altamirano habló sobre Melissa Gate y aclaró por qué no estuvieron cerca en La casa de los famosos Colombia 2026.

Lorena Altamirano reaccionó al comentario de Marcelo Cezán La casa de los famosos

Marcelo Cezán llamó “mueble” a Lorena Altamirano y así reaccionó en vivo la actriz

Lorena Altamirano reaccionó tras inesperado comentario de Marcelo Cezán que causó risas en Carla Giraldo.

La casa de los famosos Colombia evidenció qué tanto se conocen las parejas La casa de los famosos

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en reto que puso a prueba su relación, ¿quién ganó?

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en un reto que causó risas por sus respuestas.

Lo más superlike

Reconocida pareja del entretenimiento anunció el nacimiento de su bebé: ¿de quiénes? Talento internacional

Reconocida pareja del entretenimiento anunció el nacimiento de su bebé: ¿quiénes?

Se confirmó el nacimiento de una reconocida pareja del entretenimiento y la mujer enfrentó percances de salud, días anteriores.

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé Salud

Isabella Ladera reveló los intensos dolores de espalda que sufre en el embarazo, ¿por qué ocurren?

Falleció reconocido piloto vinculado al automovilismo estadounidense Viral

Falleció reconocido piloto automovilístico en extrañas circunstancias

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?