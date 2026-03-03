Valentino besó a Manuela Gómez y ella a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026

En la noche del 2 de marzo, el jefe les dejó una misión especial a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, con el fin de poder ganar buenos puntos para el presupuesto.

En la prueba, aunque todos participen, tiene una gran responsabilidad para los creadores de contenido, ya que la prueba es para ganar likes e interacción de redes con cada uno de los retos que ellos hagan.

Son seis retos que hacen los participantes divididos en grupos y la suma de sus me gusta, tanto en Instagram como en TikTok, según el resultado, tendrán determinados puntos para poder mercar.

Es por esto que, en la mañana de este martes, hubo repartición de besos, pues picos iban y venían.

¿Cómo fue le beso de Valentino para Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Este fue uno de los retos más esperados por los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026, pues sabían que entre los rivales que hay en la convivencia se tendrían que dar besos.

Valentino sorprendió con beso a Manuela. (Foto: Canal RCN)

Ese fue el caso de Manuela Gómez, quien recibió un beso de Valentino Lázaro, pues fue el único que adivinó mientras tenía los ojos cubiertos para que no se diera cuenta de quién la estaba besando.

Precisamente esa era el reto, adivinar quién le daba el pico y sin prejuicios, los famosos participaron y hasta aprovecharon el reto para repartir besos.

Cuando Manuela adivinó que su beso fue de el creador, Valentino se emocionó y la abrazó, hasta le preguntó si le había gustado.

¿Manuela Gómez y Mariana Zapata también se dieron un beso en La casa de los famosos Colombia 2026?

Increíblemente, las diferencias en La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron a un lado durante la prueba de presupuesto, ya que Mariana Zapata estuvo más unida que nunca con Yuli Ruiz, Alexa Torres y Manuela Gómez, de ello, ella misma recibió picos de sus supuestas rivales.

Rivales se besaron en La casa de los famosos 2026. (Foto: Canal RCN)

En los comentarios de este video, los seguidores se manifestaron muy emocionados de ver la unión de los famosos, pero también destacaron que Mariana es otra sin Beba, pues creen que fluye mejor con sus compañeras cuando está sola.