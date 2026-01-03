Melissa Gate arremetió sin piedad contra Valentino Lázaro durante su posicionamiento, esto le dijo

La denominada reina de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate, lo hizo de nuevo, pues tal y como sucedió a lo largo de la segunda temporada, también participó del posicionamiento de este domingo 1 de marzo y, fiel a su estilo, arremetió en contra de Valentino Lázaro, un espacio en el que no se quedó con nada y expresó su sentir sin filtros.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Valentino Lázaro durante el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia?

Antes de proceder, la exparticipante la segunda temporada del reality de convivencia, se tomó unos segundos de su tiempo para "felicitar" a los participantes por el ridículo que, según ella, están haciendo frente a todo Colombia, pues el hecho de que haya estado allí, es una señal de que no lo están haciendo tan bien, por lo que les insistió en que deben esforzarse.

Dicho esto, eligió a Valentino para posicionarse y, antes de hacerlo le advirtió que en esta oportunidad no usaría las malas palabras para despacharse contra él, argumentando que ya lo hizo y que fue él quien se lo buscó, pues en su momento ella le dio la oportunidad de ser su amigo y él la desaprovechó.

"Deja de mentirle a Colombia, deja de mentirte a ti mismo, tú no no me odias, tú mismo me lo dijiste una vez, eres la mejor, te amo, muchas suerte, amiga, fuimos a comer, fuimos de fiesta, te abrí mi corazón", señaló.

¿Cómo fue el posicionamiento de Melissa Gate contra Valentino Lázaro?

Así mismo, tildó a Lázaro de falso e hipócrita, y hasta lo bendijo, pues admitió que a veces no mide sus palabras, además de ser enfática en que no le desea el mal, pues desde su posición, con la vida que él lleva ya es suficiente.

Antes de dar por terminado su monólogo y después de invitar a Valentino a asistir a terapia, Melissa quiso preguntarle puntualmente sobre qué fue lo que ella le hizo, pues ahí mismo lo acusó de incluirse en una tema que no era de su incumbencia y dejó claro su deseo de no tener ningún tipo de acercamiento con él.

Como parte de los segundos que tuvo Lázaro para hacer su réplica, aseguró que en ningún momento hubo una amistad de por medio, ya que, según él, solo se vieron una sola vez, además de señalarla de "rídicula" y "mentirosa".

Sin duda, la presencia de la finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, revolucionó la competencia desde su llegada y hasta el último día, pues una muestra de ello, fue su actuación antes de irse.