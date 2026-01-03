Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reacciones que dejó la eliminación de Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia

La salida de Lorena Altamirano de La casa de los famosos Col dejó una ola de memes y reacciones en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lorena Altamirano es eliminada de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la última semana, los televidentes fueron los encargados en tomar la decisión de elegir qué celebridad se convertiría en la nueva eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Lorena Altamirano se convirtió en la nueva eliminada del reality tras la decisión que tomó el público durante las votaciones, pues, evaluaron las estrategias de juego que cada una de las celebridades que estaban dentro de la placa de nominación tenían en la competencia.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la eliminación de Lorena Altamirando en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que uno de los momentos que más reacciones ha dejado por parte de los televidentes dentro de La casa de los famosos Colombia 3, se trata cuando llega la gala de eliminación.

¿Cómo reaccionaron internautas tras la eliminación de Lorena Altamirano? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, en la noche del 1 de marzo, miles de internautas generaron una gran variedad de reacciones tras confirmarse la eliminación de Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia, pues muchos reaccionaron de la siguiente manera:

“Gracias Lorena por tu gran participación dentro de la competencia, te recordaremos con cariño”, “gracias por demostrar tu nobleza dentro de La casa de los famosos Colombia”, “El Flaco te espera en casa, te queremos”, “gracias por demostrar tu talento”, agregaron los internautas.

¿Qué dijo Lorena Altamirano tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Lorena Altamirano se ganó el cariño de sus seguidores a lo largo de la competencia no solo por cautivar con su arrolladora personalidad, sino que también, por demostrar las estrategias de juego que tuvo dentro de la competencia.

Así fue la participación de Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, les agradeció a sus seguidores por el apoyo que le dieron durante las semanas transcurridas al tener la oportunidad de ser una de las participantes de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Lorena también habló en reiteradas ocasiones de lo enamorada que está de su prometido, quien es el Flaco Solórzano, uno de los actores más influyentes del país, quien también, acaparó la atención mediática al ser uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2, en el que también fue recordado por su particular frase con Melissa Gate: “Lorena, las chanclas”.

