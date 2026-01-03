En la noche del 1 de marzo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3, una producción del Canal RCN, en la que la actriz colombiana, Lorena Altamirano se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Desde luego, la eliminación de Lorena dejó un gran vacío por parte de varias celebridades con las que tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos a lo largo de la competencia, en donde sorprendió con su talento y gran habilidad en el campo artístico.

¿Cuál fue la razón por la que Lorena Altamirano quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026?

Uno de los momentos que causa una gran variedad de reacciones por parte de las celebridades es en la noche de eliminación, en la que uno de los que esté dentro de la placa de nominados; se despide de la competencia.

¿Cuál fue la razón por la que Lorena Altamirano fue eliminada de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

La razón principal por la que Lorena Altamirano se convirtió en la nueva celebridad en ser eliminada de La casa de los famosos Colombia se trató por la decisión que tomó el público tras el respectivo puntaje que recibió en las votaciones.

Dentro de la placa de nominados estaban: Yuli Ruíz, Valentino Lázaro, Manuela Gómez, Juan Palau, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Lorena Altamirano.

La primera participante en salvarse fue Alexa Torrex con un porcentaje de 28.01% de los votos, seguido de esto, Yuli Ruíz se salvó con un total de 19.63%, luego Manuela Gómez con un 18.90%, posteriormente Valentino Lázaro con 16.23%, así también Tebi Bernal con 7.25% y Juan Palau con 6.71%.

Luego de esto, se confirmó que Lorena Altamirano se convirtió en la nueva participante en ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 tras la decisión que tomó el público al obtener un puntaje de 3.26%.

¿Cómo reaccionaron los famosos tras confirmarse que Lorena Altamirano fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que una de las celebridades con las que Lorena Altamirano adquirió una especial amistad fue con Juanse Laverde, quien reaccionó con suma nostalgia tras la eliminación de Lorena Altamirano por las votaciones del público.

Así reaccionaron algunos famosos tras la eliminación de Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, otras celebridades compartieron su emotiva reacción tras enterarse que Lorena no regresó a la competencia, pues se convirtió en la nueva eliminada y, de igual modo, dejó valiosos recuerdos dentro de la competencia.