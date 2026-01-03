Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino y Alexa se dijeron de todo en el brunch de La casa de los famosos: “Se hace la víctima”

Valentino Lázaro y Alexa Torrex volvieron a confrontarse tras la situación vivida en la actividad de etiquetas.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Valentino y Alexa ya habían tenido un duro roce en la dinámica de etiquetas.
Valentino le habló sin filtros a Alexa Torrex, pero ella no se quedó callada. Fotos: RCN

Un brunch distinto se llevó a cabo este domingo en La casa de los famosos Colombia. Valentino Lázaro y Alexa Torrex volvieron a cruzar señalamientos tras la situación ocurrida en la dinámica de etiquetas.

¿Por qué discutieron de nuevo Valentino Lázaro y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Las preguntas fueron formuladas por el público y leídas por Melissa Gate, quien esta semana estuvo en La casa como ayudante de El Jefe.

La pregunta en cuestión buscaba entender que, en caso de ser cambiado de cuarto, a quién no le gustaría tener en la misma habitación.

Dicha pregunta desató una nueva confrontación entre Valentino y Alexa. El creador de contenido volvió a hablar de lo que no le gusta de Alexa y ella, por supuesto, no se quedó callada.

“Se hace la víctima”, “la verdad fingida, manipula”, fueron algunas palabras que Valentino lanzó contra Alexa, mientras que la cucuteña atinó a decir que le “resbalaba” lo que él dijera; incluso, Melissa tuvo que intervenir para que ella no interrumpiera y permitiera hablar a Valentino.

Alexa y Valentino protagonizan una de las grandes rivales de esta temporada.
Las diferencias son evidentes entre Alexa Torrex y Valentino Lázaro en La casa de los famosos. Foto: RCN

El influencer continuó con sus señalamientos hacia Torrex y manifestó que él no tiene personajes y actúa tal y como es siempre, aunque Alexa lo refutó y no cree que eso sea precisamente así.

Alexa, entre tanto, le respondió a Valentino que las veces que se ha exaltado ha sido porque lo hace para controlar sus emociones y evitar pasar a algo mayor.

“Hago las exaltaciones es para controlar mi rabia”, expresó Alexa, quien ya ha tenido discusiones con varios participantes de La casa.

¿Valentino estuvo a punto de cruzar los límites con Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Esta semana, Valentino estuvo a punto de pasar los límites con Alexa. El influenciador se exaltó tanto que terminó cometiendo un acto que fue totalmente reprochado por El Jefe.

El habitante estalló luego de que Alexa le pidiera que se “amarrara los pantalones”, una expresión común en Colombia para afrontar una situación con seriedad. En respuesta, Lázaro decidió bajarse los pantalones para contradecirla y después se dirigió a Melissa Gate, con quien ha tenido varias diferencias durante la llamada semana de encantamientos.

Melissa Gate se enfrentó a Valentino Lázaro en el juego de etiquetas
Valentino Lázaro no se ha sentido cómodo con la presencia de Melissa Gate en La casa de los famosos. / (Fotos del Canal RCN)

Además, Lázaro se quejó porque considera que Melissa Gate sí se ha involucrado en el juego, aunque solo es invitada y ayudante de El Jefe.

En definitiva, Valentino fue sancionado y su castigo fue ir a placa de nominados sin posibilidad de ser salvado, pero si llega a salvarse este domingo, irá automáticamente a placa para la próxima semana.

El creador digital afrontó esa situación y espera salir airoso del cuarto de eliminación para continuar en competencia y poder acercarse más a sus objetivos finales.

