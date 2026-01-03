Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA habló y este sería el eliminado de este domingo 1 de marzo en La casa de los famosos

Siete celebridades se enfrentarán a la temida sala de eliminación y una de ellas se despedirá para siempre de La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Siete celebridades están en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia. Fotos: RCN

Este domingo 1 de marzo conoceremos al noveno eliminado de La casa de los famosos Colombia. Siete celebridades están en placa y una de ellas deberá decir adiós a la casa más famosa de todas.

¿Qué pasó esta semana en La casa de los famosos Colombia?

Esta semana estuvo marcada por la presencia de Melissa Gate. La exfinalista regresó a La casa de los famosos y causó gran revuelo por su personalidad y sinceridad al decir las cosas.

Melissa confrontó a Valentino Lázaro y también tuvo roces con Karola. El objetivo de la influenciadora era ayudar a El Jefe a organizar distintas dinámicas y llevar aún más al límite a los habitantes.

Esta semana marcó el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

El líder de la semana fue Campanita, aunque su poder de salvación se lo robó Alexa Torrex y ella decidió sacar de la placa de nominados a Alejandro Estrada.

Esta semana, además, hubo un sancionado. El Jefe aplicó medidas drásticas con Valentino Lázaro luego de un acto que tuvo con Alexa y Melissa en medio de la dinámica de etiquetas. El influenciador fue enviado a placa y, si logra salvarse este domingo, de nuevo volverá a placa la próxima semana.


En ese orden de idas, la placa de nominados para este domingo 1 de marzo quedó así: Lorena Altamirano (nominada por el público); Juan Palau (nominado por el público); Manuela Gómez (nominada por la casa – candado); Valentino Lázaro (sancionado por El Jefe); Yuli Ruiz (nominado por la casa); Tebi Bernal (nominado por Campanita, líder de la semana); Alexa Torrex (nominación fulminante)

¿Quién sería el noveno eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial dio su predicción y reveló el famoso que saldría de la competencia; se convertiría entonces en el noveno participante en abandonar el famoso reality.

La IA ve con menos posibilidades de salvarse a Lorena Altamirano. La caleña, según el análisis, no ha logrado ganar protagonismo dentro de la competencia y tampoco ha solidificado un gran fandom, aunque cuenta con el apoyo incondicional del ‘Flaco’ Solórzano.

Lorena Altamirano se enfrentará a la sala de eliminación.
Lorena Altamirano fue visitada recientemente por su prometido, El Flaco Solórzano. Foto: RCN

Tebi Bernal aparece como el segundo opcionado a salir. El deportista tampoco ha podido ganar relevancia dentro del juego y su nombre no ha sonado, más allá de una fuerte confrontación que tuvo con Nicolás Arrieta.

El tercero en mayor riesgo es Juan Palau. Hasta ahora, el cantante ha recibido gran respaldo de parte del público, incluso, ya ha logrado salvarse en más de una ocasión, pero, al parecer, sigue sin convencer con su estrategia, además, ha quedado en medio de la rivalidad de Tormenta y Calma, al hacer parte del primer team, pero identificarse más como el segundo.

Según la IA, los que menos deberían preocuparse de ser eliminados deberían ser Valentino Lázaro, Manuela Gómez, Yuli Ruiz y Alexa Torrex.

En conclusión, teniendo en cuenta el pronóstico, Lorena Altamirano sería la eliminada de este domingo 1 de marzo; pero si no es ella, probablemente, según la inteligencia, sería Tebi Bernal.

El público es el que toma la última palabra y en cuestión de horas conoceremos a la celebridad que le dirá adiós a la competencia, uniéndose así a Luisa Cortina, Renzo Meneses, Sofía Jaramillo, Sara Uribe, Marilyn Patiño, Jay Torres, Maiker Smith y Nicolás Arrieta.

