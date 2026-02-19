Lorena Altamirano quedó congelada con la visita de El Flaco Solórzano: así fue el emotivo momento

Este jueves 19 de febrero un nuevo congelado se llevó a cabo dentro de La casa de los famosos Colombia en donde Lorena Altamirano recibió la visita de su gran amor: El Flaco Solórzano.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

¿Cómo fue el reencuentro entre Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano en La casa de los famosos?

El Flaco Solórzano regresó a La casa de los famosos Colombia tras vivir en carne propia esta emocionante experiencia durante la segunda temporada, esta vez para visitar a su prometida Lorena Altamirano. Pues vale la pena recordar que hace una temporada atrás la pareja vivió este emotivo momento, pero en aquella ocasión era El Flaco Solórzano quien se encontraba ¡Congelado!

El Flaco Solórzano regresó a La casa de los famosos. ¡Congelados! (Foto Canal RCN).

Ahora bien, durante la dinámica El Flaco Solórzano aprovechó cada minuto que El Jefe cedió para dejarle claro a su prometida lo mucho que la amaba y lo bien que estaba llevando la competencia dentro de la casa más famosa del mundo, no sin antes darse un corto tour por la que alguna vez fue su hogar.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Beba antes de realizarse procedimiento estético en su rostro, ¿qué se hizo?

“En esta cama tuve 17 semanas, nunca me cambié”, comentó el actor mientras revisaba la casa, y la cama de la actriz.

“No hace mucho llegué a conocer a una negra que estaba en algo, me miró de arriba abajo, la sangre se me alteraba, lo que tenía ella por labios parecían pétalos de rosa”, le recitó el actor mientras se acercaba a ella.

Así mismo aconsejó a los participantes de ser conscientes de todo lo que decían o hacían ya que debían ser consecuentes con sus acciones, pues toda Colombia los estaba viendo.

¿Cómo reaccionó Lorena Altamirano a la visita de El Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia?

Con tan solo escuchar el tono de voz de su prometido entrando a La casa de los famosos Colombia Lorena Altamirano expresó su ilusión por medio de la mirada, así como tampoco pudo evitar llorar.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe mostró a su hija para explicar por qué no la exponía en redes sociales

Una vez el actor salió del lugar, todos los participantes se acercaron a ella para abrazarla y darle mucha fortaleza, mientras la actriz reía de emoción. Además de tomar en brazos el peluche que le llevó con una grabadora de voz en la que inmortalizó sus ronquidos en honor al apodo que Norma y Mateo le pusieron: ronconzano.

¡Congelados! Lorena Altamirano se reencontró con El Flaco Solórzano. (Foto Canal RCN).