Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera revela cuántos meses tiene de embarazo y deja a todos en shock con lo que dijo

Isabella Ladera respondió a cuántos meses tiene de embarazo y dejó a todos con más dudas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene
Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene. (Foto: AFP)

Isabella Ladera volvió a captar la atención de sus seguidores tras realizar una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

Artículos relacionados

La modelo y la creadora de contenido, que recientemente confirmó su embarazo, decidió interactuar con su comunidad con un juego en el que les pidió adivinar cuántos meses tiene de embarazo.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

Desde que anunció que está esperando un bebé junto a su pareja, Hugo García, Isabella ha compartido varios momentos de esta etapa, mostrando su pancita y detalles de su día a día.

En esta ocasión, optó por una dinámica sencilla, pero que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Artículos relacionados

A través de las historias, Isabella invitó a sus seguidores a participar respondiendo cuántos meses creen que tiene de embarazo.

Entre las respuestas que recibió, una llamó especialmente la atención, un usuario en internet aseguró que tendría ocho meses.

Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene
Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene. (Foto: AFP)

Ante ese comentario, Isabella respondió directamente y aclaró la duda. Aunque reconoció que su barriga es grande, dejó claro que no tiene ocho meses.

No obstante, volvió a generar expectativa al no revelar más detalles y mantener en reserva el número exacto de meses de embarazo.

¿Cómo hizo pública la noticia de su embarazo Isabella Ladera?

Hace unos días, luego de los rumores que circulaban en redes sociales, Ladera reveló la noticia que muchos estaban esperando. A través de una revista hizo pública la información sobre su embarazo.

Artículos relacionados

Desde ese momento no ha parado de compartir imágenes de esta nueva etapa, así como varios momentos románticos junto a Hugo García.

Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene
Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene. (Foto: AFP)

Recientemente también mostraron cómo fue la reacción de Hugo al conocer la noticia. En un emotivo video, Isabella Ladera le entregó una bolsa con ropa de bebé y, aunque al inicio él pensó que se trataba de una broma, todo cambió cuando notó que ella estaba llorando.

Al verla emocionada, entendió que la noticia era real. Más adelante expresó que el sentimiento fue mágico, pues para él es la primera vez que será papá, mientras que Isabella ya tiene una hija de cinco años de una relación anterior.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura Rodríguez habla sobre su separación Talento nacional

Laura Rodríguez impacta al hablar de su ruptura tras 15 años de relación: “lleno de lágrimas...”

Laura Rodríguez habló en video sobre su separación tras 15 años de relación con Héctor Sánchez.

Evaluna sorprendió a Ricardo Montaner antes de su concierto en Buenos Aires Evaluna Montaner

Evaluna protagoniza emotivo reencuentro con Ricardo Montaner en Buenos Aires; todo quedó en video

Evaluna viajó a Buenos Aires y sorprendió a Ricardo Montaner con Índigo y Amaranto, todo quedó registrado en un emotivo momento.

Hugo García rompe en llanto al enterarse del embarazo de Isabella Ladera Talento internacional

Hugo García mostró su reacción al enterarse del embarazo de Isabella Ladera: “sentimiento más mágico”

Hugo García dejó ver su reacción en video cuando Isabella Ladera le reveló que estaba embarazada.

Lo más superlike

Lorena Altamirano reaccionó con sorpresa ante la visita de El Flaco Solórzano Fernando Solórzano

Lorena Altamirano quedó congelada con la visita de El Flaco Solórzano: así fue el emotivo momento

¡Congelados! Así quedaron los participantes de La casa de los famosos con la visita de El Flaco Solórzano.

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

Equipo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología