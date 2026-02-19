Isabella Ladera revela cuántos meses tiene de embarazo y deja a todos en shock con lo que dijo

Isabella Ladera volvió a captar la atención de sus seguidores tras realizar una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

La modelo y la creadora de contenido, que recientemente confirmó su embarazo, decidió interactuar con su comunidad con un juego en el que les pidió adivinar cuántos meses tiene de embarazo.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

Desde que anunció que está esperando un bebé junto a su pareja, Hugo García, Isabella ha compartido varios momentos de esta etapa, mostrando su pancita y detalles de su día a día.

En esta ocasión, optó por una dinámica sencilla, pero que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

A través de las historias, Isabella invitó a sus seguidores a participar respondiendo cuántos meses creen que tiene de embarazo.

Entre las respuestas que recibió, una llamó especialmente la atención, un usuario en internet aseguró que tendría ocho meses.

Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene. (Foto: AFP)

Ante ese comentario, Isabella respondió directamente y aclaró la duda. Aunque reconoció que su barriga es grande, dejó claro que no tiene ocho meses.

No obstante, volvió a generar expectativa al no revelar más detalles y mantener en reserva el número exacto de meses de embarazo.

¿Cómo hizo pública la noticia de su embarazo Isabella Ladera?

Hace unos días, luego de los rumores que circulaban en redes sociales, Ladera reveló la noticia que muchos estaban esperando. A través de una revista hizo pública la información sobre su embarazo.

Desde ese momento no ha parado de compartir imágenes de esta nueva etapa, así como varios momentos románticos junto a Hugo García.

Recientemente también mostraron cómo fue la reacción de Hugo al conocer la noticia. En un emotivo video, Isabella Ladera le entregó una bolsa con ropa de bebé y, aunque al inicio él pensó que se trataba de una broma, todo cambió cuando notó que ella estaba llorando.

Al verla emocionada, entendió que la noticia era real. Más adelante expresó que el sentimiento fue mágico, pues para él es la primera vez que será papá, mientras que Isabella ya tiene una hija de cinco años de una relación anterior.