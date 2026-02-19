Laura Rodríguez impacta al hablar de su ruptura tras 15 años de relación: “lleno de lágrimas...”

La actriz colombiana Laura Rodríguez rompió el silencio y habló públicamente sobre su separación del también actor Héctor Sánchez, con quien sostuvo una relación durante 15 años.

¿Qué dijo Laura Rodríguez sobre su separación?

La confirmación llegó luego de varios rumores en redes sociales, generados por la ausencia de publicaciones juntos.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Laura expresó que atraviesa un proceso personal complejo. “También estoy pasando por una separación y no sé cómo hacen para estar tan bien, yo siento que me muero”, dijo.

En el mismo mensaje reconoció que no siempre estuvo bien y que vivió meses difíciles.

En el video, la actriz explicó que el último año estuvo marcado por momentos de llanto. “Fue un año lleno de lágrimas, había días en los que lloraba mucho”, manifestó.

Laura Rodríguez habló sin filtros sobre su separación con Héctor Sánchez. (Foto: Freepik)

También aseguró que en ocasiones lloraba por tristeza, por cansancio o sin una razón concreta.

Laura contó que hubo días en los que no quería que se notara lo que estaba viviendo y que evitaba dar explicaciones.

¿Cuáles fueron las reaccionaron de los seguidores tras el video de Laura Rodríguez?

Aunque la noticia se hizo pública en febrero de 2026, la separación llevaba cerca de un año. La relación con Héctor Sánchez comenzó con siete años de noviazgo y posteriormente matrimonio, completando 15 años juntos.

Las declaraciones fueron compartidas en medio de la promoción de un producto en sus redes sociales, lo que también llamó la atención de algunos usuarios.

A pesar de ello, los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia la actriz.

Tanto Laura Rodríguez como Héctor Sánchez han manejado la situación con discreción.

Según lo expresado, atravesaron crisis antes de tomar la decisión de finalizar la relación y han procurado transformar su vínculo tras este proceso personal.

La actriz, reconocida por su trayectoria en televisión, ha participado en múltiples producciones, entre ellas Diomedes, el Cacique de La Junta, serie del Canal RCN estrenada en 2015, donde hizo parte del elenco de esta historia inspirada en la vida del cantante vallenato.