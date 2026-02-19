Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hugo García mostró su reacción al enterarse del embarazo de Isabella Ladera: “sentimiento más mágico”

Hugo García dejó ver su reacción en video cuando Isabella Ladera le reveló que estaba embarazada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hugo García rompe en llanto al enterarse del embarazo de Isabella Ladera
Hugo García rompe en llanto al enterarse del embarazo de Isabella Ladera. (Foto: AFP y Freepik)

Isabella Ladera se apoderó recientemente de las tendencias tras confirmar que está en embarazo.

Desde que se conoció la noticia, la creadora de contenido ha compartido en redes sociales varios momentos en los que luce su pancita y escenas románticas junto a su pareja, el modelo e influencer Hugo García.

¿Cómo le contó Isabella Ladera que estaba embarazada a Hugo García?

En esta ocasión, fue Hugo García quien publicó un emotivo video en el que mostró la reacción que tuvo al enterarse de que será papá y cómo Isabella Ladera le dio la noticia.

En el video se observa a la pareja en un lugar rodeado de naturaleza. Isabella le pide a Hugo que se siente y luego le entrega una bolsa de papel mientras ella lo mira con atención. Él comienza a abrirla y encuentra en su interior ropa de bebé.

En un primer momento parece no comprender de qué se trata. Sin embargo, al revisar mejor el contenido, nota que dentro de la bolsa también están las pruebas de embarazo. Tras darse cuenta, su primera reacción fue mirar hacia el cielo con los ojos cerrados.

¿Cómo confirmó Isabella Ladera su embarazo?
Isabella Ladera confirmó su segundo embarazo a través de Instagram / (Foto de AFP y Freepik)

Mientras tanto, Isabella, con la mano en la boca, visiblemente nerviosa y llorando, lo observaba en silencio esperando su respuesta.

¿Cuál fue la reacción de Hugo García al enterarse de que Isabella Ladera estaba embarazada?

Después de asimilar lo que estaba viendo, Hugo la miró y le preguntó: “¿Me estás jodiendo?”, a lo que ella respondió con la cabeza que no.

Más adelante, él explicó: “Literal me quedé en blanco y solo le dije ‘me estás jodiendo’ (pero de alegría) y cuando volteo y la veo llorando…”.

En el video también se ve cómo la abraza y luego se arrodilla. Según escribió, en ese momento entendió que no era ninguna broma. Posteriormente se mostró completamente feliz y asombrado.

“Creo que nunca había llorado tanto por una noticia, es el sentimiento más mágico que uno puede sentir”, expresó.

Esto dijo Isabella Ladera sobre el nombre de su bebé
Isabella Ladera habló del nombre de su bebé y esto fue lo que reveló. (Foto: AFP y Freepik)

Este será el primer hijo para Hugo García, mientras que Isabella ya es madre de una niña de cinco años.

El video se llenó de corazones y reacciones, incluyendo un comentario de Isabella que decía: “Ay amor mío, qué dicha”.

