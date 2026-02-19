Fanáticos de Yeison Jiménez proponen monumento en el sitio donde murió: así luce el lugar

Tras poco más de un mes de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez los seguidores del artista sorprenden con una inesperada propuesta que cada vez toma más fuerza: crear un monumento en honor al artista y su equipo en el lugar en el que fallecieron.

¿Cómo luce el lugar en el que Yeison Jiménez y su equipo falleció?

El pasado 10 de enero la noticia de la muerte de Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo se apoderaba de las redes sociales y medios de comunicación, pues el hecho tomó por sorpresa a todos los colombianos.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Ahora tras poco más de un mes del terrible suceso que continúa enlutando a seis familias colombianas y a todo un país, fanáticos del artista siguen visitando el lugar del siniestro para dejar flores y regalos a las almas de los tripulantes de la avioneta matrícula N325FA.

¿Por qué fanáticos de Yeison Jiménez piden un monumento en el lugar en el que el cantante y parte de su equipo fallecieron?

En redes sociales continúan circulando videos y fotografías de personas que continúan visitando el terreno de la vereda Romita en Paipa, Boyacá para rendir homenaje al artista por medio de oraciones y regalos simbólicos, por tal razón, internautas coincidieron en que era momento de considerar realizar un monumento en el lugar en honor a los seis fallecidos.

Comentarios como: “Yo personalmente estaría de acuerdo que dónde él falleció, que su esposa pida permiso al dueño de la finca, y coloque un monumento en honor a Yeison Jiménez, nuestro gran aventurero”,son algunos de los que se leen en las redes sociales.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Otro de ellos menciona: “Que bueno sería un monumento con las 6 fotos de todos los accidentados”.

Sin embargo, esto se trata de meras sugerencias por parte de los seguidores del artista que buscan consuelo en medio del luto que se sigue viviendo al interior del país.