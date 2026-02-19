Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fanáticos de Yeison Jiménez proponen monumento en el sitio donde murió: así luce el lugar

Fanáticos de Yeison Jiménez piden hacer un monumento en honor al artista y su equipo en el lugar en el que fallecieron.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Piden monumento en honor a Yeison Jiménez en el sitio donde murió
Piden monumento en honor a Yeison Jiménez en el sitio donde murió. (Foto Canal RCN).

Tras poco más de un mes de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez los seguidores del artista sorprenden con una inesperada propuesta que cada vez toma más fuerza: crear un monumento en honor al artista y su equipo en el lugar en el que fallecieron.

Artículos relacionados

¿Cómo luce el lugar en el que Yeison Jiménez y su equipo falleció?

El pasado 10 de enero la noticia de la muerte de Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo se apoderaba de las redes sociales y medios de comunicación, pues el hecho tomó por sorpresa a todos los colombianos.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Ahora tras poco más de un mes del terrible suceso que continúa enlutando a seis familias colombianas y a todo un país, fanáticos del artista siguen visitando el lugar del siniestro para dejar flores y regalos a las almas de los tripulantes de la avioneta matrícula N325FA.

Artículos relacionados

¿Por qué fanáticos de Yeison Jiménez piden un monumento en el lugar en el que el cantante y parte de su equipo fallecieron?

En redes sociales continúan circulando videos y fotografías de personas que continúan visitando el terreno de la vereda Romita en Paipa, Boyacá para rendir homenaje al artista por medio de oraciones y regalos simbólicos, por tal razón, internautas coincidieron en que era momento de considerar realizar un monumento en el lugar en honor a los seis fallecidos.

Artículos relacionados

Comentarios como: “Yo personalmente estaría de acuerdo que dónde él falleció, que su esposa pida permiso al dueño de la finca, y coloque un monumento en honor a Yeison Jiménez, nuestro gran aventurero”,son algunos de los que se leen en las redes sociales.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Otro de ellos menciona: “Que bueno sería un monumento con las 6 fotos de todos los accidentados”.

Sin embargo, esto se trata de meras sugerencias por parte de los seguidores del artista que buscan consuelo en medio del luto que se sigue viviendo al interior del país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Evaluna sorprendió a Ricardo Montaner antes de su concierto en Buenos Aires Evaluna Montaner

Evaluna protagoniza emotivo reencuentro con Ricardo Montaner en Buenos Aires; todo quedó en video

Evaluna viajó a Buenos Aires y sorprendió a Ricardo Montaner con Índigo y Amaranto, todo quedó registrado en un emotivo momento.

Hugo García rompe en llanto al enterarse del embarazo de Isabella Ladera Talento internacional

Hugo García mostró su reacción al enterarse del embarazo de Isabella Ladera: “sentimiento más mágico”

Hugo García dejó ver su reacción en video cuando Isabella Ladera le reveló que estaba embarazada.

Karina García muestra el vestido de usará en los premios Lo Nuestro Karina García

Karina García impacta al revelar el vestido brillante que usará en Premios Lo Nuestro

Karina García mostró en video el vestido plateado que lucirá en Premios Lo Nuestro en Miami.

Lo más superlike

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

El reconocido cantante contó en redes sociales cómo su hijo fue mordido por un tiburón y reveló detalles sobre su estado de salud.

Melissa Gate estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate aumenta la expectativa por su regreso a La casa de los famosos: “Sorpresa”

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

Equipo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología