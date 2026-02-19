Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García impacta al revelar el vestido brillante que usará en Premios Lo Nuestro

Karina García mostró en video el vestido plateado que lucirá en Premios Lo Nuestro en Miami.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García muestra el vestido de usará en los premios Lo Nuestro
Karina García mostró en video el vestido que lucirá en los Premios Lo Nuestro. (Foto: Canal RCN)

Karina García sorprendió a sus millones de seguidores al revelar el atuendo que usará en una de las galas más importantes de la música latina, los Premios Lo Nuestro.

¿Qué mostró Karina García sobre su look a los Premios Lo Nuestro?

A través de sus redes sociales, la modelo paisa compartió un adelanto de lo que lucirá en la ceremonia que se realiza esta noche, 19 de febrero, en Miami, Estados Unidos.

La también panelista de ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos Colombia 3, ha estado ausente por estos días del programa en la App del Canal RCN.

El motivo es su viaje para acompañar a su pareja sentimental, el cantante de trap Kris R, quien estará presente en la entrega de los galardones.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Karina García dejó ver los últimos detalles de su atuendo para la gala.

En las imágenes se observa un maniquí con un vestido plateado con muchos brillos, mientras una persona trabaja cuidadosamente en la prenda, ajustando algunos detalles del diseño.

El vestido destaca por su acabado luminoso y por los elementos que se añaden con delicadeza antes del evento.

Aunque no mostró el resultado final puesto en ella, sí permitió ver parte del proceso previo a la ceremonia, generando gran expectativa entre sus millones de seguidores.

¿Por qué Karina García estará en la gala de los Premios Lo Nuestro?

La creadora de contenido viajó a Miami para acompañar a Kris R. en esta importante cita musical.

El artista de trap hará parte de la gala en la que se reconoce lo mejor de la música latina en diversas categorías y también se entregan distinciones especiales a figuras icónicas del género.

Los Premios Lo Nuestro reúnen cada año a artistas, compositores y representantes de la industria musical.

En esta ocasión, Karina García estará presente como acompañante del cantante, mientras sus seguidores permanecen atentos a las imágenes oficiales de la alfombra roja y a su aparición durante la ceremonia.

 

