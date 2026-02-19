La Segura se pronunció y aclaró los rumores sobre su segundo embarazo: ¿Qué dijo la influencer?

Natalia Segura, más conocida como La Segura, rompió el silencio y aclaró a través de sus redes sociales si está o no en embarazo de su segundo hijo.

¿Qué dijo La Segura sobre tener otro bebé?

En los últimos días, la influencer despertó sospechas entre sus seguidores luego de mencionar en varias ocasiones la palabra “embarazo”.

Incluso, en uno de sus habituales videos en los que comparte detalles de su día a día, bromeó con el tema, lo que aumentó las dudas entre sus fans.

Recientemente, en una entrevista para Buen Día Colombia, dejó claro que sí desea tener otro bebé, pues considera importante que Lucca crezca con un hermanito o hermanita.

Así reaccionó La Segura cuando le preguntaron si estaba en embarazo nuevamente. (Foto: Cana RCN)

En ese espacio también comentó que, de darse la decisión, le gustaría que fuera pronto, asegurando que podría suceder en cualquier momento.

En esta ocasión, La Segura realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores. Allí no dudó en responder cuando un usuario le preguntó directamente si estaba en embarazo.

¿Qué reacciones generó La Segura tras revelar si está o no en embarazo?

Ante la inquietud, la creadora de contenido caleña compartió un video en el que, sin pronunciar palabra, mostró su abdomen y luego lo infló, dejando claro el mensaje sobre su estado actual.

Como era de esperarse, el video generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar la publicación y diciendo qué clase de preguntas hacían: “¡La gente, ay, Dios mío!” o “¡Qué pregunta más tonta!”, fueron algunas de las reacciones.

Y es que, como lo ha dicho en varias ocasiones, la influencer inicialmente no tenía entre sus planes el ser madre, pues por su tema médico pensaba que no podría ser mamá.

No obstante, con la llegada de Lucca en 2025 le cambió su manera de pensar y su vida. Ahora se le ha visto muy emocionada con su rol de madre y compartiendo cada detalle del crecimiento de su pequeño.

Lo cierto es que La Segura ha dejado entrever que pronto podría dar la sorpresa con la que ha estado bromeando en los últimos días.