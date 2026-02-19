Papá de Baby Demoni habla tras 4 meses de su muerte y señala a un presunto responsable: “tengo pruebas”

Tras cuatro meses de la muerte de Alejandra Esquín, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, rompió el silencio tras cuatro meses de su muerte. El hombre afirmó que hay un presunto responsable y aseguró que tiene pruebas de esto.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

¿Qué dijo el papá de Baby Demoni sobre la muerte de la influenciadora?

Durante una charla con Rafael Poveda en su podcast ‘Más allá del silencio’ el padre de Baby Demoni decidió hablar tras cuatro meses del fallecimiento de la influenciadora, quien murió por una falla cardiaca poco después de ser hallada en estado crítico en su apartamento tras una fuerte discusión con su pareja sentimental, Samor One.

El estremecedor estado en que encontraron a Baby Demoni. (Foto referencia Freepik).

Según comentó el padre de la difunta influenciadora el día que ocurrieron los hechos él se acercó al cuerpo de su hija para examinarlo y no halló indicios de que ella misma haya atentado contra su vida como lo asegura su pareja sentimental, sino que por el contrario, marcas en su cuello indicaban que habría sido asf1x1ad4 por alguien más.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Beba antes de realizarse procedimiento estético en su rostro, ¿qué se hizo?

“Tengo pruebas de que mi hija no se su1c1d0, tengo la plena seguridad de eso: a mí hija la asf1x1ar0n”

Así mismo, el hombre relató que seis días antes de la muerte de su hija él estuvo en el apartamento haciendo unos arreglos y que precisamente el tubo del que se había c0lg4do estaba flojo.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe mostró a su hija para explicar por qué no la exponía en redes sociales

También manifestó que el día de los hechos notó algo muy extraño en la casa de la joven, pues el televisor se encontraba partido a la mitad y con un fuerte golpe en una de las esquinas: “a mí hija la golp3ar0n con el televisor… en el hospital, ella tenía un chicón al lado izquierdo (de su frente)”.

¿Cómo se enteró el padre de Baby Demoni de la muerte de su hija?

El padre de Baby Demoni manifestó que el 15 de febrero recibió una llamada de su otra hija mientras él estaba en el trabajo para decirle que la joven se había “c0lg4do”. Mencionó que su reacción fue de completa incredulidad debido a que el día anterior había hablado con ella.

“Yo en ese momento estaba trabajando y pues a mí se me hizo ilógico porque el día anterior yo ya había hablado con ella y ella se sentía bien. Ella me había dicho que se había hecho una c1rug1a, pero la verdad no sabía qué clase de c1rug1a.