Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Papá de Baby Demoni habla tras 4 meses de su muerte y señala a un presunto responsable: “tengo pruebas”

Papá de Baby Demoni rompe el silencio tras cuatro meses de su muerte: asegura que hay un responsable.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Papá de Baby Demoni rompe el silencio y dice tener pruebas contra presunto responsable
Papá de Baby Demoni rompe el silencio y dice tener pruebas contra presunto responsable. (Foto referencia Freepik).

Tras cuatro meses de la muerte de Alejandra Esquín, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, rompió el silencio tras cuatro meses de su muerte. El hombre afirmó que hay un presunto responsable y aseguró que tiene pruebas de esto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el papá de Baby Demoni sobre la muerte de la influenciadora?

Durante una charla con Rafael Poveda en su podcast ‘Más allá del silencio’ el padre de Baby Demoni decidió hablar tras cuatro meses del fallecimiento de la influenciadora, quien murió por una falla cardiaca poco después de ser hallada en estado crítico en su apartamento tras una fuerte discusión con su pareja sentimental, Samor One.

así fue hallado el cuerpo sin vida de Baby Demoni
El estremecedor estado en que encontraron a Baby Demoni. (Foto referencia Freepik).

Según comentó el padre de la difunta influenciadora el día que ocurrieron los hechos él se acercó al cuerpo de su hija para examinarlo y no halló indicios de que ella misma haya atentado contra su vida como lo asegura su pareja sentimental, sino que por el contrario, marcas en su cuello indicaban que habría sido asf1x1ad4 por alguien más.

Artículos relacionados

“Tengo pruebas de que mi hija no se su1c1d0, tengo la plena seguridad de eso: a mí hija la asf1x1ar0n”

Así mismo, el hombre relató que seis días antes de la muerte de su hija él estuvo en el apartamento haciendo unos arreglos y que precisamente el tubo del que se había c0lg4do estaba flojo.

Artículos relacionados

También manifestó que el día de los hechos notó algo muy extraño en la casa de la joven, pues el televisor se encontraba partido a la mitad y con un fuerte golpe en una de las esquinas: “a mí hija la golp3ar0n con el televisor… en el hospital, ella tenía un chicón al lado izquierdo (de su frente)”.

¿Cómo se enteró el padre de Baby Demoni de la muerte de su hija?

El padre de Baby Demoni manifestó que el 15 de febrero recibió una llamada de su otra hija mientras él estaba en el trabajo para decirle que la joven se había “c0lg4do”. Mencionó que su reacción fue de completa incredulidad debido a que el día anterior había hablado con ella.

“Yo en ese momento estaba trabajando y pues a mí se me hizo ilógico porque el día anterior yo ya había hablado con ella y ella se sentía bien. Ella me había dicho que se había hecho una c1rug1a, pero la verdad no sabía qué clase de c1rug1a.

Baby Demoni habría quedado con muerte cerebral si sobrevivía
Expertos: Baby Demoni podría haber quedado con muerte cerebral si sobrevivía. (Foto referencia Freepik).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Evaluna sorprendió a Ricardo Montaner antes de su concierto en Buenos Aires Evaluna Montaner

Evaluna protagoniza emotivo reencuentro con Ricardo Montaner en Buenos Aires; todo quedó en video

Evaluna viajó a Buenos Aires y sorprendió a Ricardo Montaner con Índigo y Amaranto, todo quedó registrado en un emotivo momento.

Hugo García rompe en llanto al enterarse del embarazo de Isabella Ladera Talento internacional

Hugo García mostró su reacción al enterarse del embarazo de Isabella Ladera: “sentimiento más mágico”

Hugo García dejó ver su reacción en video cuando Isabella Ladera le reveló que estaba embarazada.

Piden monumento en honor a Yeison Jiménez en el sitio donde murió Yeison Jiménez

Fanáticos de Yeison Jiménez proponen monumento en el sitio donde murió: así luce el lugar

Fanáticos de Yeison Jiménez piden hacer un monumento en honor al artista y su equipo en el lugar en el que fallecieron.

Lo más superlike

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

El reconocido cantante contó en redes sociales cómo su hijo fue mordido por un tiburón y reveló detalles sobre su estado de salud.

Melissa Gate estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate aumenta la expectativa por su regreso a La casa de los famosos: “Sorpresa”

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

Equipo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología