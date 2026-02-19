Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Melissa Gate aumenta la expectativa por su regreso a La casa de los famosos: “Sorpresa”

Melissa Gate confirmó su ingreso a La casa de los famosos y sorprendió a sus seguidores al compartir un curioso video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Melissa Gate estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate sorprende con video por su regreso a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Próximamente Melissa Gate ingresará a La casa de los famosos Colombia y, desde que se conoció la noticia, los internautas no han dejado de reaccionar con emoción y expectativa por lo que pasará y por lo que ella pueda decirles a los participantes de la tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del nuevo ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Fiel a su estilo, compartió un video en su cuenta de TikTok grabado en las instalaciones del Canal RCN.

En el clip utilizó un audio viral de la plataforma y al fondo se alcanza a ver el cartel oficial de La casa de los famosos Colombia, lo que confirmó aún más su regreso.

Artículos relacionados

“Sorpresa”, escribió acompañando la publicación con un emoji entre risas, y añadió: “ya saben cómo soy”, aumentando aún más la expectativa sobre lo que hará en esta ocasión.

Melissa Gate estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate sorprende con video por su regreso a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Como se recuerda, Melissa Gate estuvo en la segunda temporada del reality, donde fue una de las favoritas del público.

Aunque no ganó el premio mayor, sí conquistó a miles de seguidores gracias a sus características frases, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

En esta oportunidad hará un nuevo ingreso, al que ya están acostumbrados sus seguidores.

Tras mostrar el video, los comentarios no se hicieron esperar y muchos internautas expresaron su emoción al ver a la creadora de contenido nuevamente en este formato. Entre los mensajes se pudo leer: “Esa es mi reina carajo”.

¿Cómo surgió el anuncio del regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos?

Todo comenzó en las interacciones de ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos Colombia. Allí, Roberto habló sobre lo que pensaban algunos internautas y no dudó en reconocer la jugadora que es Melissa Gate.

Artículos relacionados

En ese momento lanzó una noticia que aumentó la expectativa: “Se vienen sorpresas con ella”.

Desde entonces, las reacciones en redes sociales no han parado y los seguidores del programa están atentos a lo que ocurrirá con su llegada a la tercera temporada y por supuesto lo que les dirá a los participantes de esta temporada.

Melissa Gate estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate sorprende con video por su regreso a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karola en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Karola lloró tras ser nominada en La casa de los famosos: "me he vuelto lo que he criticado"

La influenciadora Karola reaccionó tras haber sido nominada en La casa de los famosos Colombia.

Jay Torres hizo inesperada confesión de Karola de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Jay Torres hizo inesperada confesión de Karola de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Jay Torres rompió el silencio acerca de si llegase a interesarse por Karola Alcendra de La casa de los famosos Colombia.

Juanse Laverde relató cómo fue su infancia en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Juanse Laverde relata cómo fue su infancia en La casa de los famosos Colombia y conmueve a sus compañeros

Juanse Laverde recordó su infancia en La casa de los famosos, conmoviendo a varios compañeros, quienes no pudieron contener las lágrimas.

Lo más superlike

Lady Tabares habló del fallecimiento de actor de La vendedora de rosas Lady Tabares

Lady Tabares de luto: compartió nuevos detalles tras la muerte de actor de ‘La vendedora de rosas’

Lady Tabares reapareció con un mensaje cargado de dolor en el que reveló nuevos detalles tras la muerte del actor.

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

Equipo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología