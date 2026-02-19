Melissa Gate aumenta la expectativa por su regreso a La casa de los famosos: “Sorpresa”

Próximamente Melissa Gate ingresará a La casa de los famosos Colombia y, desde que se conoció la noticia, los internautas no han dejado de reaccionar con emoción y expectativa por lo que pasará y por lo que ella pueda decirles a los participantes de la tercera temporada.

¿Qué se sabe del nuevo ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Fiel a su estilo, compartió un video en su cuenta de TikTok grabado en las instalaciones del Canal RCN.

En el clip utilizó un audio viral de la plataforma y al fondo se alcanza a ver el cartel oficial de La casa de los famosos Colombia, lo que confirmó aún más su regreso.

“Sorpresa”, escribió acompañando la publicación con un emoji entre risas, y añadió: “ya saben cómo soy”, aumentando aún más la expectativa sobre lo que hará en esta ocasión.

Melissa Gate sorprende con video por su regreso a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Como se recuerda, Melissa Gate estuvo en la segunda temporada del reality, donde fue una de las favoritas del público.

Aunque no ganó el premio mayor, sí conquistó a miles de seguidores gracias a sus características frases, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

En esta oportunidad hará un nuevo ingreso, al que ya están acostumbrados sus seguidores.

Tras mostrar el video, los comentarios no se hicieron esperar y muchos internautas expresaron su emoción al ver a la creadora de contenido nuevamente en este formato. Entre los mensajes se pudo leer: “Esa es mi reina carajo”.

¿Cómo surgió el anuncio del regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos?

Todo comenzó en las interacciones de ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos Colombia. Allí, Roberto habló sobre lo que pensaban algunos internautas y no dudó en reconocer la jugadora que es Melissa Gate.

En ese momento lanzó una noticia que aumentó la expectativa: “Se vienen sorpresas con ella”.

Desde entonces, las reacciones en redes sociales no han parado y los seguidores del programa están atentos a lo que ocurrirá con su llegada a la tercera temporada y por supuesto lo que les dirá a los participantes de esta temporada.