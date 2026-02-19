Juanse Laverde relata cómo fue su infancia en La casa de los famosos Colombia y conmueve a sus compañeros

Juanse Laverde ha hecho llorar a más de un habitante de La casa de los famosos Colombia, recordando momentos felices y tristes de su infancia.

¿Qué contó Juanse Laverde de su infancia en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe ha preparado una nueva actividad para sus habitantes con algunas fotografías de cuando eran niños. En esta dinámica, una de las primeras fotos en salir en pantalla y que debería ser reconocida por los demás fue la del cantante Juanse Laverde, quien apareció junto a su compañero de vida, pero que ya no vive, un perro pitbull.

Juanse Laverde dejó ver su lado más tierno en La casa de los famosos Colombia, contando cómo fue su infancia. (Foto: Canal RCN)

Al ser reconocido, Juanse pasó al frente para relatar que allí tenía aproximadamente entre unos 3 o 4 años de edad, y recordar con dolor cómo una maestra de color lo castigaba a él y a sus compañeros solo por ser de piel blanca.

De igual manera, narró que creció en Bosa, en Bogotá, y que desde muy pequeño descubrieron que era disléxico y era un niño muy hiperactivo, pero que a pesar de todo, siente que fue muy feliz.

Su relato generó un fuerte impacto entre sus compañeros, quienes se conmovieron, lloraron y le hicieron preguntas para conocer más sobre su historia.

¿Qué habitantes de La casa de los famosos Colombia se vieron conmovidos con el relato de la infancia de Juanse Laverde?

Lorena Altamirano, Alexa Torrex y Mariana Zapata se mostraron profundamente conmovidas con el relato de Juanse, quien también contó que desde muy pequeño sufrió bullying por su forma de ser y que, a los 15 años, tuvo que independizarse por situaciones que, según él, terminaron por destruir su familia.

El momento fue aún más emotivo cuando Nicolás Arrieta se vio afectado e interrumpió al joven para decirle que todavía veía a ese niño dentro del reality de Canal RCN, recordándole que nunca dijera que ese niño ya no existe.

Juanse Laverde hizo llorar a varios de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia, con su historia de infancia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué más contó Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia, de su infancia?

El artista también confesó que el bullying que sufrió en su niñez lo llevó a retraerse durante un tiempo y a dudar de sí mismo. Sin embargo, al alcanzar la fama a una edad temprana, empezó a forjar su carácter en medio de grandes desafíos.

Explicó que esa etapa no fue sencilla, pues tuvo que dejarse orientar sobre cómo debía comportarse y vestirse, mientras enfrentaba constantes críticas, incluso de otras celebridades.