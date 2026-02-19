Jhorman Toloza, novio de Alexa Torrex, se pronunció luego de la discusión que tuvo la influenciadora con su compañera Karola en La casa de los famosos Colombia donde salió a relucir el nombre de Melissa Gate.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

¿Qué se dijeron Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes se le midieron a un nuevo juego de 'Etiquetas', donde las creadoras de contenido terminaron en discusión tras las diferencias que han tenido ambas.

En medio de su rifirrafe, Karola criticó a Alexa Torrex tras asegurar que la influenciadora le pagó clases a Alexa Torrex para desatacarse en La casa de los famosos Colombia, cuyas declaraciones ella desmintió.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Beba antes de realizarse procedimiento estético en su rostro, ¿qué se hizo?

¿Qué dijo el novio de Alexa Torrex tras la discusión con Karola en La casa de los famosos Colombia?

El novio de Alexa Torrex se pronunció al respecto defendiendo a la influenciadora y destacando que lo que le decía Karola era totalmente falso.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que habló al respecto.

"Esa muchacha está diciendo mentiras, literal (...) pedir consejos o preguntar de cierta manera no está mal (...) Alexa lo único que le preocupaba y le preguntó fue '¿para poder ir al baño debo quitarme el micrófono? porque me da miedo que me escuchen cuando hago mis cositas', esa fue la única pregunta que le hizo", dijo.

Asimismo, detalló que también le hizo una segunda pregunta y fue qué le aconsejaba cuando se sintiera mal, a lo que esta le habría contestado que tratara de respirar, pensar en ella y que si tenía que llorar lo hiciera.

Tras su declaración, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron su apoyo a Alexa Torrex, mientras que otros no tardaron en cuestionarlo y relucir el video en el que Melissa Gate asegura que la influenciadora sí habría tomado clases con ella.

Artículos relacionados Omar Murillo Koral Costa reveló por qué se separó de Omar Murillo y se pronunció sobre su orientación

Por ahora, Alexa Torrex sigue generando controversia tras tener diferencias con varios de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, entre ellos no solo Karola, sino también Juanda Caribe y Beba.