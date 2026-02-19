Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novio de Alexa Torrex se pronunció sobre las clases que habría recibido de Melissa Gate

Novio de Alexa Torrex reaccionó tras la discusión que tuvo la influencer con Karola en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa Torrex y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia
Novio de Alexa Torrex reacciona tras discusión con Karola en La casa de los famosos/Canal RCN

Jhorman Toloza, novio de Alexa Torrex, se pronunció luego de la discusión que tuvo la influenciadora con su compañera Karola en La casa de los famosos Colombia donde salió a relucir el nombre de Melissa Gate.

¿Qué se dijeron Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes se le midieron a un nuevo juego de 'Etiquetas', donde las creadoras de contenido terminaron en discusión tras las diferencias que han tenido ambas.

novio de alexa tras discusion con karola

En medio de su rifirrafe, Karola criticó a Alexa Torrex tras asegurar que la influenciadora le pagó clases a Alexa Torrex para desatacarse en La casa de los famosos Colombia, cuyas declaraciones ella desmintió.

¿Qué dijo el novio de Alexa Torrex tras la discusión con Karola en La casa de los famosos Colombia?

El novio de Alexa Torrex se pronunció al respecto defendiendo a la influenciadora y destacando que lo que le decía Karola era totalmente falso.

novio de alexa la defiende la casa de los famosos

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que habló al respecto.

"Esa muchacha está diciendo mentiras, literal (...) pedir consejos o preguntar de cierta manera no está mal (...) Alexa lo único que le preocupaba y le preguntó fue '¿para poder ir al baño debo quitarme el micrófono? porque me da miedo que me escuchen cuando hago mis cositas', esa fue la única pregunta que le hizo", dijo.

Asimismo, detalló que también le hizo una segunda pregunta y fue qué le aconsejaba cuando se sintiera mal, a lo que esta le habría contestado que tratara de respirar, pensar en ella y que si tenía que llorar lo hiciera.

Tras su declaración, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron su apoyo a Alexa Torrex, mientras que otros no tardaron en cuestionarlo y relucir el video en el que Melissa Gate asegura que la influenciadora sí habría tomado clases con ella.

Por ahora, Alexa Torrex sigue generando controversia tras tener diferencias con varios de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, entre ellos no solo Karola, sino también Juanda Caribe y Beba.

