Esposo de Beba rompe el silencio y habla de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia

El esposo de Beba de La casa de los famosos Colombia 2026 dio su opinión sobre la cercanía de Jay Torres y su pareja.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El esposo de Beba habló de Jay Torres y sorprendió con su reacción
Esposo de Beba habló de Jay Torres en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En la mañana de este jueves 19 de febrero, el esposo de Valerie de la Cruz , conocida como Beba en La casa de los famosos Colombia 2026, Andrés Gómez , estuvo en entrevista en Buen día, Colombia, en donde habló de la participación de su pareja.

En el programa matutino, el hombre reveló su opinión sobre lo que ha visto de Beba en el reality y así mismo, habló de cómo es su esposa fuera del programa de televisión.

Junto a él, estuvo Melissa Gate, quien, además, confesó lo que piensa de Valerie y le dio un consejo para que sobrelleve su estadía de su esposa en la casa.

¿Qué dijo el esposo de Beba sobre Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026?

Los presentadores de Buen día, Colombia, conversaron con Andrés Gómez, esposo de Beba, participante de La casa de los famosos Colombia 2026 y le preguntaron sobre la cercanía de la joven con Jay Torres, el último eliminado de la competencia.

Esposo de Beba habló de Jay Torres en La casa de los famosos.
Esposo de Beba rompe el silencio y habla de su cercanía con Jay Torres. (Foto: Canal RCN)

El hombre se sorprendió al revelar su más honesta opinión y dijo que Beba protege a los suyos y quiso cuidar de su amistad tanto con Jay Torres, como con Mariana Zapata y por eso, tal vez, según él, es que se le vio a Valerie un poco trastocada con el tema.

Aun así, él dijo que no vio nada malo en la cercanía de su esposa y Jay, diciendo que “él es muy relajado” y, además, fue puntual al decir que confía en Beba.

En pocas palabras, Andrés reveló que no desconfió de su pareja y tampoco se le hizo extraña la cercanía que ella tuvo con su excompañero.

Esposo de Beba rompe el silencio y habla de su cercanía con Jay Torres
El esposo de Beba habló de Jay Torres y sorprendió con su reacción. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el consejo que le dio Melissa Gate al esposo de Beba de La casa de los famosos Colombia 2026?

Melissa Gate no desaprovechó su oportunidad en Buen día, Colombia y le dijo a Andrés que su esposa es “muy linda, parada con lo que tiene que decir, pero es ingenua”, aunque no explicó la razón, lanzó este comentario que dejó pensando a muchos.

Por otro lado, le aconsejó al esposo de Beba que, no le prestara atención a los comentarios que hacían sobre ella y menos, sobre lo que se especuló con Jay Torres.

