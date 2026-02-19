Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?

Melissa Gate confesó qué celebridades que le caen bien en La casa de los famosos Colombia 3 tras su pronto regreso.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?
¿Qué confesiones hizo Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Melissa Gate se ha hecho tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por destacarse como una reconocida creadora de contenido digital y cantante, sino que también por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Melissa Gate ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas tras regresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia como invitada en el programa, quien causará una ola de comentarios con su regreso.

Por su parte, Melissa hizo varias confesiones en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, en el que los presentadores le preguntaron acerca de qué celebridades le caen bien en la competencia y respondió con toda la sinceridad.

Artículos relacionados

¿Qué participantes le caen bien a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 3?

Es clave mencionar que Melissa Gate se ha destacado por ser una persona sincera al momento de compartir su postura frente a cualquier tipo de situación. Por esta razón, le preguntaron en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ qué celebridades le caen bien del reality y expresó las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“La verdad tengo amistades en La casa, no estoy apoyando a nadie ahora porque solo me apoyo a mí misma. Pero, ustedes saben que tengo amistad con Alexa y Lorena, que son personas cercanas a mi corazón. El resto, todos me han mencionado y ya les tengo desconfianza, soy traumatizada”, agregó Melissa.

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?
¿Qué celebridades le caen bien a Melissa Gate? | Foto: Canal RCN

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Melissa demostró tener una especial amistad con el Flaco Solórzano, el prometido de Lorena Altamirano, con quien se evidenció que la influenciadora compartió gratificantes momentos.

Por su parte, se ha reflejado que Melissa Gate y Alexa Torrex tienen una buena amistad y, también, al trabajar juntas el reciente sencillo musical que compartieron llamado: ‘Envidiosas’.

¿Cuándo será el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que varios internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el regreso de Melissa Gate el próximo lunes 23 de febrero a La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?
¿Cuándo será el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

Así también, el Jefe del reality tomó la decisión de que Melissa utilice todas sus estrategias. Aunque no regresará como participante, estará unos días en la casa, generando múltiples comentarios por parte de los internautas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El esposo de Beba habló de Jay Torres y sorprendió con su reacción La casa de los famosos

Esposo de Beba rompe el silencio y habla de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia

El esposo de Beba de La casa de los famosos Colombia 2026 dio su opinión sobre la cercanía de Jay Torres y su pareja.

Melissa Gate regresa a La casa de los famosos. La casa de los famosos

Emiro Navarro reaccionó al regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026

El anuncio del regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026 generó reacciones y una de ellas fue la de Emiro Navarro.

Tebi Bernal sorprendió al revelar a qué participantes de La casa de los famosos no perdonaría nunca La casa de los famosos

Tebi Bernal sorprendió al revelar a qué participantes de La casa de los famosos no perdonaría nunca

Tebi Bernal fue contundente al confesar las razones por las que nunca perdonaría a dos participantes de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex de Karola Sofía Avendaño

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex y arremete contra Karola: "la copia eres tú"

Sofía Avendaño ha reaparecido en redes sociales para dar su opinión sobre el conflicto que tuvieron Alexa Torrex y Karola.

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz Talento internacional

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología