Desde hace varios meses, el nombre de Melissa Gate se ha hecho tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por destacarse como una reconocida creadora de contenido digital y cantante, sino que también por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Melissa Gate ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas tras regresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia como invitada en el programa, quien causará una ola de comentarios con su regreso.

Por su parte, Melissa hizo varias confesiones en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, en el que los presentadores le preguntaron acerca de qué celebridades le caen bien en la competencia y respondió con toda la sinceridad.

¿Qué participantes le caen bien a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 3?

Es clave mencionar que Melissa Gate se ha destacado por ser una persona sincera al momento de compartir su postura frente a cualquier tipo de situación. Por esta razón, le preguntaron en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ qué celebridades le caen bien del reality y expresó las siguientes palabras:

“La verdad tengo amistades en La casa, no estoy apoyando a nadie ahora porque solo me apoyo a mí misma. Pero, ustedes saben que tengo amistad con Alexa y Lorena, que son personas cercanas a mi corazón. El resto, todos me han mencionado y ya les tengo desconfianza, soy traumatizada”, agregó Melissa.

¿Qué celebridades le caen bien a Melissa Gate? | Foto: Canal RCN

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Melissa demostró tener una especial amistad con el Flaco Solórzano, el prometido de Lorena Altamirano, con quien se evidenció que la influenciadora compartió gratificantes momentos.

Por su parte, se ha reflejado que Melissa Gate y Alexa Torrex tienen una buena amistad y, también, al trabajar juntas el reciente sencillo musical que compartieron llamado: ‘Envidiosas’.

¿Cuándo será el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que varios internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el regreso de Melissa Gate el próximo lunes 23 de febrero a La casa de los famosos Colombia.

¿Cuándo será el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

Así también, el Jefe del reality tomó la decisión de que Melissa utilice todas sus estrategias. Aunque no regresará como participante, estará unos días en la casa, generando múltiples comentarios por parte de los internautas.